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https://uz.sputniknews.ru/20230818/turisticheskaya-yarmarka-singapur-stend-uzbekistan-bolshoy-interes-37978152.html
Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан
Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан
Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в страны Юго-Восточного региона
2023-08-18T10:04+0500
2023-08-18T10:04+0500
узбекистан
сингапур
туризм
общество
выставка
сотрудничество
делегация
ремесленники
ташкент
самарканд
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре — одном из крупнейших туристических мероприятий в Юго-Восточной Азии, сообщает министерство культуры и туризма. Одна из самых ярких экспозиций была представлена на стенде Узбекистана. Ведущие мастера страны показали и рассказали об искусстве миниатюры, резьбе по дереву, изготовлении национальной одежды.Там также добавили, что интерес сингапурских туристов обусловлен тем, что Великий Шелковый путь в древности проходил через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, которые, в свою очередь, были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо Узбекистана в ярмарке приняли участие туристические организации из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Мальдивских островов, Макао. За три дня ее посетили более 107 тысяч человек. Делегация Узбекистана договорилась о сотрудничестве с рядом туристических организаций.
узбекистан
сингапур
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узбекистан сингапур делегация международная туристическая ярмарка natas holidays 2023 стенд экспозиция юго-восточный регион сотрудничество туристические организации великий шелковый путь ташкент самарканд бухара хива
узбекистан сингапур делегация международная туристическая ярмарка natas holidays 2023 стенд экспозиция юго-восточный регион сотрудничество туристические организации великий шелковый путь ташкент самарканд бухара хива

Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан

10:04 18.08.2023
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Комитет по туризму
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Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в страны Юго-Восточного региона.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре — одном из крупнейших туристических мероприятий в Юго-Восточной Азии, сообщает министерство культуры и туризма.
Одна из самых ярких экспозиций была представлена на стенде Узбекистана. Ведущие мастера страны показали и рассказали об искусстве миниатюры, резьбе по дереву, изготовлении национальной одежды.
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
 Ремесленники из Узбекистана приняла участие в туристической ярмарке в Сингапуре “NATAS Holidays 2023” - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
© Комитет по туризму
"Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в Южную Корею, Китай, Японию и другие страны Юго-Восточного региона", — рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что интерес сингапурских туристов обусловлен тем, что Великий Шелковый путь в древности проходил через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, которые, в свою очередь, были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
 Ремесленники из Узбекистана приняла участие в туристической ярмарке в Сингапуре “NATAS Holidays 2023” - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
© Комитет по туризму
Помимо Узбекистана в ярмарке приняли участие туристические организации из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Мальдивских островов, Макао. За три дня ее посетили более 107 тысяч человек.
Делегация Узбекистана договорилась о сотрудничестве с рядом туристических организаций.
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