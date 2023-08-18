https://uz.sputniknews.ru/20230818/turisticheskaya-yarmarka-singapur-stend-uzbekistan-bolshoy-interes-37978152.html

Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан

Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан

Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в страны Юго-Восточного региона

2023-08-18T10:04+0500

2023-08-18T10:04+0500

2023-08-18T10:04+0500

узбекистан

сингапур

туризм

общество

выставка

сотрудничество

делегация

ремесленники

ташкент

самарканд

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре — одном из крупнейших туристических мероприятий в Юго-Восточной Азии, сообщает министерство культуры и туризма. Одна из самых ярких экспозиций была представлена на стенде Узбекистана. Ведущие мастера страны показали и рассказали об искусстве миниатюры, резьбе по дереву, изготовлении национальной одежды.Там также добавили, что интерес сингапурских туристов обусловлен тем, что Великий Шелковый путь в древности проходил через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, которые, в свою очередь, были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо Узбекистана в ярмарке приняли участие туристические организации из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Мальдивских островов, Макао. За три дня ее посетили более 107 тысяч человек. Делегация Узбекистана договорилась о сотрудничестве с рядом туристических организаций.

узбекистан

сингапур

ташкент

самарканд

бухара

хива

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узбекистан сингапур делегация международная туристическая ярмарка natas holidays 2023 стенд экспозиция юго-восточный регион сотрудничество туристические организации великий шелковый путь ташкент самарканд бухара хива