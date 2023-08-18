Туристическая ярмарка в Сингапуре — что показал Узбекистан
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
© Комитет по туризму
Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в страны Юго-Восточного региона.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре — одном из крупнейших туристических мероприятий в Юго-Восточной Азии, сообщает министерство культуры и туризма.
Одна из самых ярких экспозиций была представлена на стенде Узбекистана. Ведущие мастера страны показали и рассказали об искусстве миниатюры, резьбе по дереву, изготовлении национальной одежды.
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
© Комитет по туризму
"Стенд Узбекистана вызвал у сингапурцев большой интерес как совершенно новое направление, отличающееся от их традиционных поездок в Южную Корею, Китай, Японию и другие страны Юго-Восточного региона", — рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что интерес сингапурских туристов обусловлен тем, что Великий Шелковый путь в древности проходил через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, которые, в свою очередь, были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Комитет по туризмуДелегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
Делегация Узбекистана приняла участие в международной туристической ярмарке “NATAS Holidays 2023” в Сингапуре
© Комитет по туризму
Помимо Узбекистана в ярмарке приняли участие туристические организации из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Мальдивских островов, Макао. За три дня ее посетили более 107 тысяч человек.
Делегация Узбекистана договорилась о сотрудничестве с рядом туристических организаций.