https://uz.sputniknews.ru/20230819/gdye-budet-dojd-pogoda-uzbekistan-20-avgusta-38019810.html

Где будет дождь — погода в Узбекистане на 20 августа

Где будет дождь — погода в Узбекистане на 20 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье

2023-08-19T16:02+0500

2023-08-19T16:02+0500

2023-08-19T16:14+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет. Температура днем — 32-37 градусов тепла.В остальной части страны температура воздуха днем:

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