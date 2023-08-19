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https://uz.sputniknews.ru/20230819/gdye-budet-dojd-pogoda-uzbekistan-20-avgusta-38019810.html
Где будет дождь — погода в Узбекистане на 20 августа
Где будет дождь — погода в Узбекистане на 20 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье
2023-08-19T16:02+0500
2023-08-19T16:14+0500
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет. Температура днем — 32-37 градусов тепла.В остальной части страны температура воздуха днем:
узбекистан
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 20 августа воскресенье дождь гроза температура воздух каракалпакстан хорезмская андижанская наманганская ферганская области градус тепло бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 20 августа воскресенье дождь гроза температура воздух каракалпакстан хорезмская андижанская наманганская ферганская области градус тепло бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы

Где будет дождь — погода в Узбекистане на 20 августа

16:02 19.08.2023 (обновлено: 16:14 19.08.2023)
© unsplash.com/Kaushik PanchalОблака в стратосфере.
Облака в стратосфере. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
© unsplash.com/Kaushik Panchal
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет. Температура днем — 32-37 градусов тепла.
В остальной части страны температура воздуха днем:
Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла;
горные районы — 24-29 градусов тепла.
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