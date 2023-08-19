https://uz.sputniknews.ru/20230819/kak-pravilno-myt-frukty--vrach-38007673.html

Как правильно мыть фрукты — врач

Как правильно мыть фрукты — врач

Чтобы избежать пищевого отравления, фрукты перед употреблением необходимо мыть особым образом.

2023-08-19T07:08+0500

2023-08-19T07:08+0500

2023-08-19T07:08+0500

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фрукты

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На фрукты в процессе выращивания и транспортировки от сада до вашего стола могут попасть вредные химические вещества или банальная грязь, которые обязательно надо смыть перед едой. Сделать это лучше всего с помощью трех последовательных действий, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik.По ее словам, при мытье фруктов лучше не использовать мыло.Также она добавила, что исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, поскольку перед употреблением их очищают от кожуры. Поэтому их можно мыть с мылом, но совершенно необязательно. Ранее врач рассказала, какой продукт поможет продлить молодость.

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мнение эксперта еда правильное питание фрукты