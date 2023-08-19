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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230819/kak-pravilno-myt-frukty--vrach-38007673.html
Как правильно мыть фрукты — врач
Как правильно мыть фрукты — врач
Чтобы избежать пищевого отравления, фрукты перед употреблением необходимо мыть особым образом.
2023-08-19T07:08+0500
2023-08-19T07:08+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
правильное питание
фрукты
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На фрукты в процессе выращивания и транспортировки от сада до вашего стола могут попасть вредные химические вещества или банальная грязь, которые обязательно надо смыть перед едой. Сделать это лучше всего с помощью трех последовательных действий, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik.По ее словам, при мытье фруктов лучше не использовать мыло.Также она добавила, что исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, поскольку перед употреблением их очищают от кожуры. Поэтому их можно мыть с мылом, но совершенно необязательно. Ранее врач рассказала, какой продукт поможет продлить молодость.
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мнение эксперта еда правильное питание фрукты
мнение эксперта еда правильное питание фрукты

Как правильно мыть фрукты — врач

07:08 19.08.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты
Фрукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Чтобы избежать пищевого отравления, фрукты перед употреблением необходимо мыть, соблюдая несколько правил.
На фрукты в процессе выращивания и транспортировки от сада до вашего стола могут попасть вредные химические вещества или банальная грязь, которые обязательно надо смыть перед едой. Сделать это лучше всего с помощью трех последовательных действий, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik.
"Мыть фрукты нужно. Но исследования показывают, что достаточно промыть обычной водопроводной водой. В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять. Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности", – объяснила специалист.
По ее словам, при мытье фруктов лучше не использовать мыло.
"Фрукты не стоит мыть с мылом. Их поверхность не похожа на нашу кожу, она более пористая. Это означает, что фрукт в процессе его мытья с помощью химикатов может их впитать. Если потом съесть этот плод, то можно заработать пищевое отравление”, — предупредила Нефедова.
Также она добавила, что исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, поскольку перед употреблением их очищают от кожуры. Поэтому их можно мыть с мылом, но совершенно необязательно.
© Sputnik / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСвязки с бананами.
Связки с бананами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
Связки с бананами.
© Sputnik / Сергей Субботин
/
Перейти в фотобанк
© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
Цитрусовые
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Ранее врач рассказала, какой продукт поможет продлить молодость.
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