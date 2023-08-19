Как правильно мыть фрукты — врач
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чтобы избежать пищевого отравления, фрукты перед употреблением необходимо мыть, соблюдая несколько правил.
На фрукты в процессе выращивания и транспортировки от сада до вашего стола могут попасть вредные химические вещества или банальная грязь, которые обязательно надо смыть перед едой. Сделать это лучше всего с помощью трех последовательных действий, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik.
"Мыть фрукты нужно. Но исследования показывают, что достаточно промыть обычной водопроводной водой. В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять. Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности", – объяснила специалист.
По ее словам, при мытье фруктов лучше не использовать мыло.
"Фрукты не стоит мыть с мылом. Их поверхность не похожа на нашу кожу, она более пористая. Это означает, что фрукт в процессе его мытья с помощью химикатов может их впитать. Если потом съесть этот плод, то можно заработать пищевое отравление”, — предупредила Нефедова.
Также она добавила, что исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, поскольку перед употреблением их очищают от кожуры. Поэтому их можно мыть с мылом, но совершенно необязательно.
Связки с бананами.
© Sputnik / Сергей Субботин/
© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
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