https://uz.sputniknews.ru/20230819/surxandarya-kitay-dostavka-novyye-avtobusy-38012560.html

В Сурхандарью из Китая планируют доставить новые автобусы

В Сурхандарью из Китая планируют доставить новые автобусы

Делегация Сурхандарьинской области во главе с начальником управления транспорта находится в Китае и знакомится с возможностями ряда предприятий

2023-08-19T09:29+0500

2023-08-19T09:29+0500

2023-08-19T09:36+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

автобусы

китай

перевозки

пассажиры

делегация

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Сурхандарью планируется доставить новые автобусы, сообщает Минтранс Узбекистана. Так, во время посещения завода компании Yutong были внимательно изучены производственные процессы, различные модели автобусов и их особенности, а также проведены переговоры с представителями компании.Ранее ведомство сообщало, что до конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов.Контракт на их закупку подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.".

узбекистан

сурхандарьинская область

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узбекистан сурхандарья сурхандарьинская область новые автобусы китай делегация начальник управления транспорта илхом ибрагимов предприниматели пассажир перевозки