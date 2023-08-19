https://uz.sputniknews.ru/20230819/surxandarya-kitay-dostavka-novyye-avtobusy-38012560.html
В Сурхандарью из Китая планируют доставить новые автобусы
В Сурхандарью из Китая планируют доставить новые автобусы
Делегация Сурхандарьинской области во главе с начальником управления транспорта находится в Китае и знакомится с возможностями ряда предприятий
2023-08-19T09:29+0500
2023-08-19T09:29+0500
2023-08-19T09:36+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
автобусы
китай
перевозки
пассажиры
делегация
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Сурхандарью планируется доставить новые автобусы, сообщает Минтранс Узбекистана. Так, во время посещения завода компании Yutong были внимательно изучены производственные процессы, различные модели автобусов и их особенности, а также проведены переговоры с представителями компании.Ранее ведомство сообщало, что до конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов.Контракт на их закупку подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.".
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узбекистан сурхандарья сурхандарьинская область новые автобусы китай делегация начальник управления транспорта илхом ибрагимов предприниматели пассажир перевозки
узбекистан сурхандарья сурхандарьинская область новые автобусы китай делегация начальник управления транспорта илхом ибрагимов предприниматели пассажир перевозки
В Сурхандарью из Китая планируют доставить новые автобусы
09:29 19.08.2023 (обновлено: 09:36 19.08.2023)
Делегация Сурхандарьинской области во главе с начальником управления транспорта находится в Китае и знакомится с возможностями ряда предприятий.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В Сурхандарью планируется доставить новые автобусы, сообщает Минтранс
Узбекистана.
"В настоящее время начальник управления транспорта Сурхандарьинской области Илхом Ибрагимов совместно с предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками знакомится с возможностями ряда заводов в Китайской Народной Республике", — говорится в сообщении.
Так, во время посещения завода компании Yutong были внимательно изучены производственные процессы, различные модели автобусов и их особенности, а также проведены переговоры с представителями компании.
Контракт на их закупку подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.".