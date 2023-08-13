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До конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов — Минтранс
До конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов — Минтранс
Автобусы доставят из Китая, где с визитом находится начальник управления транспорта Хорезмской области
2023-08-13T18:22+0500
2023-08-13T18:22+0500
2023-08-13T18:24+0500
узбекистан
автобус
китай
хорезм
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Контракт на закупку 100 автобусов для городских маршрутов подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.", сообщает Минтранс.Автобусы планируется доставить в Хорезмскую область до конца года. В ходе визита делегация из Узбекистана также ознакомилась с деятельностью завода, обсудила вопросы поставки закупаемых автобусов и их сервисного обслуживания.Ранее мы сообщали, что Бухарская область получила новую мусороуборочную технику.Минэкологии дало в аренду эти машины санитарным предприятиям, функционирующим в регионах, сроком на 10 лет на льготных условиях. Также спецтехника имеет годичный льготный период и освобождается от налога на добавленную стоимость.
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узбекистан китай хорезм хорезмская область доставка автобусы начальник управления транспорта подписание контракт компании bunyodyobus holding zhongtong bus holding
узбекистан китай хорезм хорезмская область доставка автобусы начальник управления транспорта подписание контракт компании bunyodyobus holding zhongtong bus holding
До конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов — Минтранс
18:22 13.08.2023 (обновлено: 18:24 13.08.2023)
Автобусы доставят из Китая, где с визитом находится начальник управления транспорта Хорезмской области.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Контракт на закупку 100 автобусов для городских маршрутов подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.", сообщает Минтранс
.
Автобусы планируется доставить в Хорезмскую область до конца года.
"В целях обеспечения выполнения задач, определенных постановлением президента “О мерах по реформированию системы общественного транспорта”, начальник управления транспорта Хорезмской области Р. Бабаев вместе с предпринимателями находится в Китае", — говорится в сообщении.
В ходе визита делегация из Узбекистана также ознакомилась с деятельностью завода, обсудила вопросы поставки закупаемых автобусов и их сервисного обслуживания.
Минэкологии дало в аренду эти машины санитарным предприятиям, функционирующим в регионах, сроком на 10 лет на льготных условиях. Также спецтехника имеет годичный льготный период и освобождается от налога на добавленную стоимость.