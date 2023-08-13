https://uz.sputniknews.ru/20230813/konets-goda-xorezm-dostavka-novyy-avtobus-37816130.html

До конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов — Минтранс

До конца года в Хорезм доставят 100 новых автобусов — Минтранс

Автобусы доставят из Китая, где с визитом находится начальник управления транспорта Хорезмской области

2023-08-13T18:22+0500

2023-08-13T18:22+0500

2023-08-13T18:24+0500

узбекистан

автобус

китай

хорезм

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Контракт на закупку 100 автобусов для городских маршрутов подписали компании “Bunyodyobus Holding Co.” и “Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd.", сообщает Минтранс.Автобусы планируется доставить в Хорезмскую область до конца года. В ходе визита делегация из Узбекистана также ознакомилась с деятельностью завода, обсудила вопросы поставки закупаемых автобусов и их сервисного обслуживания.Ранее мы сообщали, что Бухарская область получила новую мусороуборочную технику.Минэкологии дало в аренду эти машины санитарным предприятиям, функционирующим в регионах, сроком на 10 лет на льготных условиях. Также спецтехника имеет годичный льготный период и освобождается от налога на добавленную стоимость.

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