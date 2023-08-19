https://uz.sputniknews.ru/20230819/uslugi-reys-aviakompaniya-rezident-uzbekistan-38012875.html
Сколько рейсов выполнили авиакомпании-резиденты Узбекистана в первом полугодии
Сколько рейсов выполнили авиакомпании-резиденты Узбекистана в первом полугодии
Объем услуг, предоставляемых авиакомпаниями-резидентами Узбекистана, растет
2023-08-19T09:52+0500
2023-08-19T09:52+0500
2023-08-19T10:10+0500
узбекистан
рейс
авиакомпания
авиакомпания-резидент
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам первого полугодия авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили 28 764 рейса, сообщает Минтранс. В результате рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7 524 рейса, или 135%. Между тем количество внутренних авиаперевозок авиакомпаниями-резидентами по местным направлениям составило 12 146 (141%) рейсов, количество перевезенных пассажиров достигло 1 015,6 тыс. (103%).Ранее мы сообщали сколько в Узбекистане авиакомпаний-резидентов.Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми. В течение первого полугодия 2023 года помимо Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air, были созданы и начали свою деятельность такие авиакомпании как Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.
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узбекистан авиакомпания-резидент рейс услуги рост первое полугодие пассажиры местное направление авиаперелет зарубежное направление
узбекистан авиакомпания-резидент рейс услуги рост первое полугодие пассажиры местное направление авиаперелет зарубежное направление
Сколько рейсов выполнили авиакомпании-резиденты Узбекистана в первом полугодии
09:52 19.08.2023 (обновлено: 10:10 19.08.2023)
Объем услуг, предоставляемых авиакомпаниями-резидентами Узбекистана, растет.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
По итогам первого полугодия авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили 28 764 рейса, сообщает Минтранс
. В результате рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7 524 рейса, или 135%.
"Из них количество авиаперелетов, осуществленных по зарубежным направлениям, составляет 16 618 (151%) рейсов, количество перевезенных пассажиров достигло 2 398,5 тыс. (132%)", — говорится в сообщении.
Между тем количество внутренних авиаперевозок авиакомпаниями-резидентами по местным направлениям составило 12 146 (141%) рейсов, количество перевезенных пассажиров достигло 1 015,6 тыс. (103%).
Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми. В течение первого полугодия 2023 года помимо Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air, были созданы и начали свою деятельность такие авиакомпании как Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.