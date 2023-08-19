https://uz.sputniknews.ru/20230819/uslugi-reys-aviakompaniya-rezident-uzbekistan-38012875.html

Сколько рейсов выполнили авиакомпании-резиденты Узбекистана в первом полугодии

Сколько рейсов выполнили авиакомпании-резиденты Узбекистана в первом полугодии

Объем услуг, предоставляемых авиакомпаниями-резидентами Узбекистана, растет

2023-08-19T09:52+0500

2023-08-19T09:52+0500

2023-08-19T10:10+0500

узбекистан

рейс

авиакомпания

авиакомпания-резидент

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам первого полугодия авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили 28 764 рейса, сообщает Минтранс. В результате рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7 524 рейса, или 135%. Между тем количество внутренних авиаперевозок авиакомпаниями-резидентами по местным направлениям составило 12 146 (141%) рейсов, количество перевезенных пассажиров достигло 1 015,6 тыс. (103%).Ранее мы сообщали сколько в Узбекистане авиакомпаний-резидентов.Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми. В течение первого полугодия 2023 года помимо Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air, были созданы и начали свою деятельность такие авиакомпании как Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.

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