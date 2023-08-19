https://uz.sputniknews.ru/20230819/vsu-popytalis-atakovat-moskvu-oblast-pomoschyu-bpla-38023648.html

ВСУ попытались атаковать Москву и Подмосковье с помощью БПЛА

ВСУ попытались атаковать Москву и Подмосковье с помощью БПЛА

После воздействия средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково

2023-08-19T18:02+0500

2023-08-19T18:02+0500

2023-08-19T18:02+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

спецоперация

атака

пво

беспилотник

москва

подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/09/26057136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_142e77d79179066c0817d66259e702f3.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.

россия

украина

подмосковье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина всу атака попытка москва подмосковье средства радиоэлектронной борьбы рэб бпла пво киевский режим беспилотник