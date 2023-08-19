https://uz.sputniknews.ru/20230819/vsu-popytalis-atakovat-moskvu-oblast-pomoschyu-bpla-38023648.html
ВСУ попытались атаковать Москву и Подмосковье с помощью БПЛА
ВСУ попытались атаковать Москву и Подмосковье с помощью БПЛА
После воздействия средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково
2023-08-19T18:02+0500
2023-08-19T18:02+0500
2023-08-19T18:02+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
спецоперация
атака
пво
беспилотник
москва
подмосковье
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
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россия украина всу атака попытка москва подмосковье средства радиоэлектронной борьбы рэб бпла пво киевский режим беспилотник
россия украина всу атака попытка москва подмосковье средства радиоэлектронной борьбы рэб бпла пво киевский режим беспилотник
ВСУ попытались атаковать Москву и Подмосковье с помощью БПЛА
После воздействия средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск
.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.