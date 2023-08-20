История в 14 кадрах — Воздушный флот Узбекистана отмечает свой праздник

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Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год