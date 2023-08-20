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https://uz.sputniknews.ru/20230820/istoriya-v-14-kadrax--vozdushnyy-flot-uzbekistana-otmechaet-svoy-prazdnik-37981974.html
История в 14 кадрах — Воздушный флот Узбекистана отмечает свой праздник
История в 14 кадрах — Воздушный флот Узбекистана отмечает свой праздник
По мнению ученых, история гражданской авиации в Узбекистане началась в 1921 году с агитационного перелета Ашхабад-Керки-Термез, который тогда занял пять дней. С тех пор авиация республики переживала немало взлетов и падений.
2023-08-20T13:40+0500
2023-08-20T13:55+0500
фото
узбекистан
авиация
гражданская авиация
узбекистон хаво йуллари
авиакомпания uzbekistan airways
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*Материал подготовлен на основе открытых источников.
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узбекистан авиация история день воздушного флота гражданская авиация архивные фотографии
узбекистан авиация история день воздушного флота гражданская авиация архивные фотографии

История в 14 кадрах — Воздушный флот Узбекистана отмечает свой праздник

13:40 20.08.2023 (обновлено: 13:55 20.08.2023)
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НовостиTelegram
По мнению ученых, история гражданской авиации в Узбекистане началась в 1921 году с агитационного перелета Ашхабад-Керки-Термез, который тогда занял пять дней. С тех пор авиация республики переживала немало взлетов и падений.
© Sputnik / Э. Вильчинский

В советские годы Узбекистан славился своей сельхозпродукцией. Гражданская авиация активно работала на нужды сельского хозяйства. Летчик В. Люмин беседует с сельскими девушками в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.

В советские годы Узбекистан славился своей сельхозпродукцией. Гражданская авиация активно работала на нужды сельского хозяйства. Летчик В. Люмин беседует с сельскими девушками в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Э. Вильчинский

В советские годы Узбекистан славился своей сельхозпродукцией. Гражданская авиация активно работала на нужды сельского хозяйства. Летчик В. Люмин беседует с сельскими девушками в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.

© Sputnik / Э. Вильчинский

Небольшие самолеты могли приземляться даже в горных условиях и использовались для обработки полей, перевозки сельхозпродукции, санитарной авиации и других целей. Погрузка овец в самолет в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.

Небольшие самолеты могли приземляться даже в горных условиях и использовались для обработки полей, перевозки сельхозпродукции, санитарной авиации и других целей. Погрузка овец в самолет в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Э. Вильчинский

Небольшие самолеты могли приземляться даже в горных условиях и использовались для обработки полей, перевозки сельхозпродукции, санитарной авиации и других целей. Погрузка овец в самолет в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.

© Sputnik / Л. Раскин

Первая международная воздушная линия "Ташкент-Кабул" из Узбекиской ССР открылась еще в 1927 году. В 70-х годах прошлого века началось активное строительство воздушных портов в областных центрах республики. Аэропорт в городе Фергане, 1970 год.

Первая международная воздушная линия &quot;Ташкент-Кабул&quot; из Узбекиской ССР открылась еще в 1927 году. В 70-х годах прошлого века началось активное строительство воздушных портов в областных центрах республики. Аэропорт в городе Фергане, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Л. Раскин

Первая международная воздушная линия "Ташкент-Кабул" из Узбекиской ССР открылась еще в 1927 году. В 70-х годах прошлого века началось активное строительство воздушных портов в областных центрах республики. Аэропорт в городе Фергане, 1970 год.

© Sputnik / Лев Поликашин

Первый авиарейс в Москву из Ташкента состоялся в 1930 году. Аэропорт Ташкента получил статус международного в в 1958 году, в след за ним этот статус получили и другие аэровокзалы. Зал аэропорта города Самарканд, 1973 год.

Первый авиарейс в Москву из Ташкента состоялся в 1930 году. Аэропорт Ташкента получил статус международного в в 1958 году, в след за ним этот статус получили и другие аэровокзалы. Зал аэропорта города Самарканд, 1973 год. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Лев Поликашин

Первый авиарейс в Москву из Ташкента состоялся в 1930 году. Аэропорт Ташкента получил статус международного в в 1958 году, в след за ним этот статус получили и другие аэровокзалы. Зал аэропорта города Самарканд, 1973 год.

© Sputnik / Георгий Зельма

Самолеты из Узбекской ССР активно летали в соседние республики. Аэропорт города Ош в 1974 году.

Самолеты из Узбекской ССР активно летали в соседние республики. Аэропорт города Ош в 1974 году. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Георгий Зельма

Самолеты из Узбекской ССР активно летали в соседние республики. Аэропорт города Ош в 1974 году.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год

Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год

© Sputnik / Лев Поликашин

Первый пилот Солиджон Расулов и авиамеханик Юрий Павлов после полета. Коканд, 1978 год.

Первый пилот Солиджон Расулов и авиамеханик Юрий Павлов после полета. Коканд, 1978 год. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Лев Поликашин

Первый пилот Солиджон Расулов и авиамеханик Юрий Павлов после полета. Коканд, 1978 год.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев

С 1967 года в авиапарке Узбекской ССР появились самолеты Як-40, Ту-134. Столица Узбекистана связывается прямым воздушным сообщением с Ленинградом, Новосибирском, Свердловском, Челябинском, Симферополем, городами Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Пилот пассажирского самолета для местных авиалиний "ЯК-40" Рабига Абидова. 1978 год.

С 1967 года в авиапарке Узбекской ССР появились самолеты Як-40, Ту-134. Столица Узбекистана связывается прямым воздушным сообщением с Ленинградом, Новосибирском, Свердловском, Челябинском, Симферополем, городами Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Пилот пассажирского самолета для местных авиалиний &quot;ЯК-40&quot; Рабига Абидова. 1978 год. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Алексей Варфоломеев

С 1967 года в авиапарке Узбекской ССР появились самолеты Як-40, Ту-134. Столица Узбекистана связывается прямым воздушным сообщением с Ленинградом, Новосибирском, Свердловском, Челябинском, Симферополем, городами Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Пилот пассажирского самолета для местных авиалиний "ЯК-40" Рабига Абидова. 1978 год.

© Sputnik / Б. Корзин

Строительство первого аэропорта в Узбекской ССР - в Ташкенте - началось в 1932 году. На фото - новый аэровокзал города Ташкента в 1979 году.

Строительство первого аэропорта в Узбекской ССР - в Ташкенте - началось в 1932 году. На фото - новый аэровокзал города Ташкента в 1979 году. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Б. Корзин

Строительство первого аэропорта в Узбекской ССР - в Ташкенте - началось в 1932 году. На фото - новый аэровокзал города Ташкента в 1979 году.

© Sputnik / Вячеслав Бобков

Для защиты воздушных судов от опасности попадания птиц в стекла и двигатели, в аэропортах транслируют запись криков бедствия разных видов пернатых, чтобы отпугивать птиц. Орнитологи записывают на пленку крики бедствия грача в Самаркандском аэропорту. 1982 год.

Для защиты воздушных судов от опасности попадания птиц в стекла и двигатели, в аэропортах транслируют запись криков бедствия разных видов пернатых, чтобы отпугивать птиц. Орнитологи записывают на пленку крики бедствия грача в Самаркандском аэропорту. 1982 год. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Вячеслав Бобков

Для защиты воздушных судов от опасности попадания птиц в стекла и двигатели, в аэропортах транслируют запись криков бедствия разных видов пернатых, чтобы отпугивать птиц. Орнитологи записывают на пленку крики бедствия грача в Самаркандском аэропорту. 1982 год.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич

В 1977 году был осуществлен перелет из Куйбышева в Ташкент первого в Узбекистане самолета Ту-154, эксплуатация которых продолжалась в Узбекистане вплоть до 2010 года. Самолеты Аэрофлота на поле Ташкентского аэропорта в 1984 году.

В 1977 году был осуществлен перелет из Куйбышева в Ташкент первого в Узбекистане самолета Ту-154, эксплуатация которых продолжалась в Узбекистане вплоть до 2010 года. Самолеты Аэрофлота на поле Ташкентского аэропорта в 1984 году. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

В 1977 году был осуществлен перелет из Куйбышева в Ташкент первого в Узбекистане самолета Ту-154, эксплуатация которых продолжалась в Узбекистане вплоть до 2010 года. Самолеты Аэрофлота на поле Ташкентского аэропорта в 1984 году.

© Sputnik / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В 1974 году в Узбекистане началась эксплуатация самолета Ил-62, ремонтировать и обслуживать который доверили доверили местным специалистам. Ремонт самолетов на Ташкентском механическом заводе, 2017 год.

В 1974 году в Узбекистане началась эксплуатация самолета Ил-62, ремонтировать и обслуживать который доверили доверили местным специалистам. Ремонт самолетов на Ташкентском механическом заводе, 2017 год. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Сергей Мамонтов
/
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В 1974 году в Узбекистане началась эксплуатация самолета Ил-62, ремонтировать и обслуживать который доверили доверили местным специалистам. Ремонт самолетов на Ташкентском механическом заводе, 2017 год.

© Пресс-служба президента Узбекистана

28 января 1992 года создана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йоллари". Главный авиаперевозчик обслуживает местные и зарубежные пассажирские и грузовые рейсы. Борт номер один — самолет президента Республики Узбекистан.

28 января 1992 года создана национальная авиакомпания &quot;Узбекистон хаво йоллари&quot;. Главный авиаперевозчик обслуживает местные и зарубежные пассажирские и грузовые рейсы. Борт номер один — самолет президента Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

28 января 1992 года создана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йоллари". Главный авиаперевозчик обслуживает местные и зарубежные пассажирские и грузовые рейсы. Борт номер один — самолет президента Республики Узбекистан.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В Узбекистане идет активная модернизация аэровокзалов и авиационной инфраструктуры. Новое здание Международного аэропорта Самарканда.

В Узбекистане идет активная модернизация аэровокзалов и авиационной инфраструктуры. Новое здание Международного аэропорта Самарканда. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Узбекистане идет активная модернизация аэровокзалов и авиационной инфраструктуры. Новое здание Международного аэропорта Самарканда.

*Материал подготовлен на основе открытых источников.
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