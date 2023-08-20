История в 14 кадрах — Воздушный флот Узбекистана отмечает свой праздник
В советские годы Узбекистан славился своей сельхозпродукцией. Гражданская авиация активно работала на нужды сельского хозяйства. Летчик В. Люмин беседует с сельскими девушками в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.
В советские годы Узбекистан славился своей сельхозпродукцией. Гражданская авиация активно работала на нужды сельского хозяйства. Летчик В. Люмин беседует с сельскими девушками в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.
Небольшие самолеты могли приземляться даже в горных условиях и использовались для обработки полей, перевозки сельхозпродукции, санитарной авиации и других целей. Погрузка овец в самолет в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.
Небольшие самолеты могли приземляться даже в горных условиях и использовались для обработки полей, перевозки сельхозпродукции, санитарной авиации и других целей. Погрузка овец в самолет в колхозе имени XXII cъезда КПСС в Андижанской области Узбекской ССР, 1967 год.
Первая международная воздушная линия "Ташкент-Кабул" из Узбекиской ССР открылась еще в 1927 году. В 70-х годах прошлого века началось активное строительство воздушных портов в областных центрах республики. Аэропорт в городе Фергане, 1970 год.
Первая международная воздушная линия "Ташкент-Кабул" из Узбекиской ССР открылась еще в 1927 году. В 70-х годах прошлого века началось активное строительство воздушных портов в областных центрах республики. Аэропорт в городе Фергане, 1970 год.
Первый авиарейс в Москву из Ташкента состоялся в 1930 году. Аэропорт Ташкента получил статус международного в в 1958 году, в след за ним этот статус получили и другие аэровокзалы. Зал аэропорта города Самарканд, 1973 год.
Первый авиарейс в Москву из Ташкента состоялся в 1930 году. Аэропорт Ташкента получил статус международного в в 1958 году, в след за ним этот статус получили и другие аэровокзалы. Зал аэропорта города Самарканд, 1973 год.
Самолеты из Узбекской ССР активно летали в соседние республики. Аэропорт города Ош в 1974 году.
Самолеты из Узбекской ССР активно летали в соседние республики. Аэропорт города Ош в 1974 году.
Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год
Авиастроение Узбекистана зародилось 12 ноября 1924 года, когде здесь открылись мастерские по ремонту авиатехники. Из оборудования в то время в них было: два верстака, два станка и медницкий цех. Осенью 41-го из подмосковных Химок в Ташкент эвакуировали авиационный завод, который был размещен на бывших площадях завода №243 ГВФ, Полиграфкомбината, деревообделочных мастерских Чирчикстроя. Так началась история авиапредприятия, которое в последствии станет именоваться Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Сборка самолета Ил-62, 1977 год
Первый пилот Солиджон Расулов и авиамеханик Юрий Павлов после полета. Коканд, 1978 год.
Первый пилот Солиджон Расулов и авиамеханик Юрий Павлов после полета. Коканд, 1978 год.
С 1967 года в авиапарке Узбекской ССР появились самолеты Як-40, Ту-134. Столица Узбекистана связывается прямым воздушным сообщением с Ленинградом, Новосибирском, Свердловском, Челябинском, Симферополем, городами Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Пилот пассажирского самолета для местных авиалиний "ЯК-40" Рабига Абидова. 1978 год.
С 1967 года в авиапарке Узбекской ССР появились самолеты Як-40, Ту-134. Столица Узбекистана связывается прямым воздушным сообщением с Ленинградом, Новосибирском, Свердловском, Челябинском, Симферополем, городами Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока. Пилот пассажирского самолета для местных авиалиний "ЯК-40" Рабига Абидова. 1978 год.
Строительство первого аэропорта в Узбекской ССР - в Ташкенте - началось в 1932 году. На фото - новый аэровокзал города Ташкента в 1979 году.
Строительство первого аэропорта в Узбекской ССР - в Ташкенте - началось в 1932 году. На фото - новый аэровокзал города Ташкента в 1979 году.
Для защиты воздушных судов от опасности попадания птиц в стекла и двигатели, в аэропортах транслируют запись криков бедствия разных видов пернатых, чтобы отпугивать птиц. Орнитологи записывают на пленку крики бедствия грача в Самаркандском аэропорту. 1982 год.
Для защиты воздушных судов от опасности попадания птиц в стекла и двигатели, в аэропортах транслируют запись криков бедствия разных видов пернатых, чтобы отпугивать птиц. Орнитологи записывают на пленку крики бедствия грача в Самаркандском аэропорту. 1982 год.
В 1977 году был осуществлен перелет из Куйбышева в Ташкент первого в Узбекистане самолета Ту-154, эксплуатация которых продолжалась в Узбекистане вплоть до 2010 года. Самолеты Аэрофлота на поле Ташкентского аэропорта в 1984 году.
В 1977 году был осуществлен перелет из Куйбышева в Ташкент первого в Узбекистане самолета Ту-154, эксплуатация которых продолжалась в Узбекистане вплоть до 2010 года. Самолеты Аэрофлота на поле Ташкентского аэропорта в 1984 году.
В 1974 году в Узбекистане началась эксплуатация самолета Ил-62, ремонтировать и обслуживать который доверили доверили местным специалистам. Ремонт самолетов на Ташкентском механическом заводе, 2017 год.
В 1974 году в Узбекистане началась эксплуатация самолета Ил-62, ремонтировать и обслуживать который доверили доверили местным специалистам. Ремонт самолетов на Ташкентском механическом заводе, 2017 год.
28 января 1992 года создана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йоллари". Главный авиаперевозчик обслуживает местные и зарубежные пассажирские и грузовые рейсы. Борт номер один — самолет президента Республики Узбекистан.
28 января 1992 года создана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йоллари". Главный авиаперевозчик обслуживает местные и зарубежные пассажирские и грузовые рейсы. Борт номер один — самолет президента Республики Узбекистан.
В Узбекистане идет активная модернизация аэровокзалов и авиационной инфраструктуры. Новое здание Международного аэропорта Самарканда.
В Узбекистане идет активная модернизация аэровокзалов и авиационной инфраструктуры. Новое здание Международного аэропорта Самарканда.