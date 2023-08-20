https://uz.sputniknews.ru/20230820/kazaxstan-rossiyanka-upala-s-obryva-38037449.html
Россиянка скатилась с обрыва в Казахстане, ее спасали много часов — видео
Россиянка скатилась с обрыва в Казахстане, ее спасали много часов — видео
Женщина 19910 года рождения скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне на 500 метров и не могла сама выбраться.
2023-08-20T20:45+0500
2023-08-20T20:45+0500
2023-08-20T20:45+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Алматинской области туристка из России скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне. Спасатели пытались спустить ее со скалы на безопасное место несколько часов, сообщает Sputnik Казахстан.По словам девушки, она провела на скале 11 часов.Чарынский каньон находится в 195 км восточнее Алматы близ границы с Китаем.
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казахстан алматиснкая область чарынский каньон россиянка туристка из россии обрыв спасатели происшествие
казахстан алматиснкая область чарынский каньон россиянка туристка из россии обрыв спасатели происшествие
Россиянка скатилась с обрыва в Казахстане, ее спасали много часов — видео
Женщина 19910 года рождения скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне на 500 метров и не могла сама выбраться.
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik.
В Алматинской области туристка из России скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне. Спасатели пытались спустить ее со скалы на безопасное место несколько часов, сообщает
Sputnik Казахстан.
"20 августа 2023 года с 02.00 ночи силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России 1990 года рождения. Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 метров и не могла самостоятельно подняться", - говорится в сообщении МЧС.
По словам девушки, она провела на скале 11 часов.
Чарынский каньон находится в 195 км восточнее Алматы близ границы с Китаем.