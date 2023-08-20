https://uz.sputniknews.ru/20230820/kazaxstan-rossiyanka-upala-s-obryva-38037449.html

Россиянка скатилась с обрыва в Казахстане, ее спасали много часов — видео

Россиянка скатилась с обрыва в Казахстане, ее спасали много часов — видео

Женщина 19910 года рождения скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне на 500 метров и не могла сама выбраться.

2023-08-20T20:45+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Алматинской области туристка из России скатилась с края обрыва в Чарынском каньоне. Спасатели пытались спустить ее со скалы на безопасное место несколько часов, сообщает Sputnik Казахстан.По словам девушки, она провела на скале 11 часов.Чарынский каньон находится в 195 км восточнее Алматы близ границы с Китаем.

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