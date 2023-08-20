https://uz.sputniknews.ru/20230820/mirziyoev-erdogan-vstrecha-budapesht-38044562.html

Мирзиёев и Эрдоган встретились в Будапеште — что обсуждали

Мирзиёев и Эрдоган встретились в Будапеште — что обсуждали

Лидеры Узбекистана и Турции провели встречу в Будапеште, где находятся с официальным визитом.

2023-08-20T23:20+0500

2023-08-20T23:20+0500

2023-08-20T23:20+0500

узбекистан

политика

турция

венгрия

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Венгрию встретился в Будапеште с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений и расширение многопланового сотрудничества.Президенты также обсудили планы реализации инвестиционных проектов и график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, в том числе заседания совместного Совета стратегического сотрудничества, саммитов Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.Ранее мы сообщали, что Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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