https://uz.sputniknews.ru/20230820/mirziyoev-erdogan-vstrecha-budapesht-38044562.html
Мирзиёев и Эрдоган встретились в Будапеште — что обсуждали
Мирзиёев и Эрдоган встретились в Будапеште — что обсуждали
Лидеры Узбекистана и Турции провели встречу в Будапеште, где находятся с официальным визитом.
2023-08-20T23:20+0500
2023-08-20T23:20+0500
2023-08-20T23:20+0500
узбекистан
политика
турция
венгрия
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Венгрию встретился в Будапеште с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений и расширение многопланового сотрудничества.Президенты также обсудили планы реализации инвестиционных проектов и график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, в том числе заседания совместного Совета стратегического сотрудничества, саммитов Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.Ранее мы сообщали, что Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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узбекистан турция встреча будапешт шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган график предстоящих мероприятий товарооборот инвестиционные проекты
узбекистан турция встреча будапешт шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган график предстоящих мероприятий товарооборот инвестиционные проекты
Мирзиёев и Эрдоган встретились в Будапеште — что обсуждали
Лидеры Узбекистана и Турции провели встречу в Будапеште, где находятся с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Венгрию встретился в Будапеште с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
пресс-служба главы государства.
Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений и расширение многопланового сотрудничества.
"С удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и обмены в рамках реализации договоренностей на высшем уровне. Наблюдается заметный рост показателей взаимного товарооборота. С 1 июля этого года вступило в силу Соглашение о преференциальной торговле. Количество совместных предприятий превысило 2,5 тысячи", - отметили в пресс-службе.
Президенты также обсудили планы реализации инвестиционных проектов и график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, в том числе заседания совместного Совета стратегического сотрудничества, саммитов Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.
Ранее мы сообщали
, что Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.