https://uz.sputniknews.ru/20230820/mirziyoev-orban-vizit-vengriya-foto-38031215.html

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото

Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.

2023-08-20T10:48+0500

2023-08-20T10:48+0500

2023-08-20T10:48+0500

узбекистан

политика

венгрия

будапешт

визит

виктор орбан

встреча

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Будапешт. В аэропорту имени Ференца Листа его встретили глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и другие официальные лица, сообщает пресс-служба узбекского лидера.По прибытии в столицу Венгрии, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений, в том числе выход на рынок Узбекистана компаний из Венгрии: банка ОТР, Bonafarm, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air и других, открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом.Затронули лидеры и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.Шавкат Мирзиёев в Будапеште примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана.В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).

https://uz.sputniknews.ru/20230819/shavkat-mirziyoyev-vizit-vengriya-38018076.html

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