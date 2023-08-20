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https://uz.sputniknews.ru/20230820/mirziyoev-orban-vizit-vengriya-foto-38031215.html
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото
Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.
2023-08-20T10:48+0500
2023-08-20T10:48+0500
узбекистан
политика
венгрия
будапешт
визит
виктор орбан
встреча
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Будапешт. В аэропорту имени Ференца Листа его встретили глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и другие официальные лица, сообщает пресс-служба узбекского лидера.По прибытии в столицу Венгрии, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений, в том числе выход на рынок Узбекистана компаний из Венгрии: банка ОТР, Bonafarm, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air и других, открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом.Затронули лидеры и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.Шавкат Мирзиёев в Будапеште примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана.В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).
https://uz.sputniknews.ru/20230819/shavkat-mirziyoyev-vizit-vengriya-38018076.html
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узбекистан венгрия шавкат мирзиёев визит премьер-министр виктор орбан встреча обсудили взаимоотношения организация тюркских государств объединения региональная повестка политика узбекско-венгерские отношения
узбекистан венгрия шавкат мирзиёев визит премьер-министр виктор орбан встреча обсудили взаимоотношения организация тюркских государств объединения региональная повестка политика узбекско-венгерские отношения

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото

10:48 20.08.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Будапеште президент Узбекистана также примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Будапешт. В аэропорту имени Ференца Листа его встретили глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и другие официальные лица, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Будапешт. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Будапешт. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Будапешт. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Будапешт. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
По прибытии в столицу Венгрии, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений, в том числе выход на рынок Узбекистана компаний из Венгрии: банка ОТР, Bonafarm, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air и других, открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Эффективно реализуются договоренности на высшем уровне, налажены плодотворные контакты на уровне парламентов, правительств, ведомств и региональных администраций. Растут объемы взаимной торговли, усиливается кооперация ведущих предприятий в различных отраслях экономики", - сообщает пресс-служба.
Затронули лидеры и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в Будапеште примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана.
В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
Шавкат Мирзиёев отбыл в Венгрию
Вчера, 14:05
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