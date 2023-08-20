Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Будапеште президент Узбекистана также примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Будапешт. В аэропорту имени Ференца Листа его встретили глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и другие официальные лица, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
По прибытии в столицу Венгрии, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили развитие узбекско-венгерских отношений, в том числе выход на рынок Узбекистана компаний из Венгрии: банка ОТР, Bonafarm, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air и других, открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Эффективно реализуются договоренности на высшем уровне, налажены плодотворные контакты на уровне парламентов, правительств, ведомств и региональных администраций. Растут объемы взаимной торговли, усиливается кооперация ведущих предприятий в различных отраслях экономики", - сообщает пресс-служба.
Затронули лидеры и региональную повестку, в том числе взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и других международных объединений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в Будапеште примет участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана, и посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана.
В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).
Вчера, 14:05