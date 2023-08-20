https://uz.sputniknews.ru/20230820/saidov-siyarto-visit-soglasheniye-38033168.html

Узбекистан и Венгрия подписали Соглашение о воздушном сообщении

Узбекистан и Венгрия подписали Соглашение о воздушном сообщении

Документ подписали на встрече главы МИД двух стран Бахтиёр Саидов и Петер Сийарто.

2023-08-20T14:43+0500

2023-08-20T14:43+0500

2023-08-20T14:55+0500

узбекистан

политика

венгрия

визит

бахтиёр саидов

петер сийарто

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Правительства Узбекистана и Венгрии подписали Соглашение о воздушном сообщении. Подписи на документе поставили министры иностранных дел двух стран Петер Сийярто и Бахтиёр Саидов.Напомним, делегация Узбекистана во главе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым находится с официальным визитом в Венгрии. Ранее мы сообщали, что президент Шавкат Мирзиёв встретился в Будапеште с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.

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узбекистан венгрия министр иностранных дел бахтиер саидов петер сийарто соглашение о воздушном сообщении встреча визит