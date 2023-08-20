Узбекистан и Венгрия подписали Соглашение о воздушном сообщении
14:43 20.08.2023 (обновлено: 14:55 20.08.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча министров иностранных дел Венгрии и Узбекистана Петера Сийярто и Бахтиёра Саидова
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Документ подписали на встрече главы МИД двух стран Бахтиёр Саидов и Петер Сийярто.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Правительства Узбекистана и Венгрии подписали Соглашение о воздушном сообщении. Подписи на документе поставили министры иностранных дел двух стран Петер Сийярто и Бахтиёр Саидов.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча министров иностранных дел Венгрии и Узбекистана Петера Сийярто и Бахтиёра Саидова
Встреча министров иностранных дел Венгрии и Узбекистана Петера Сийярто и Бахтиёра Саидова
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Провели обстоятельную встречу с моим дорогим другом, министром иностранных дел и торговли Венгрии Е.П. Петером Сийярто. Мы обсудили ряд актуальных вопросов нашей обширной двусторонней повестки дня, ориентированной на увеличение взаимной торговли и инвестиций, а также подписали Соглашение о воздушном сообщении между Правительствами наших стран", - написал Саидов в своем Telegram-канале.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча министров иностранных дел Венгрии и Узбекистана Петера Сийярто и Бахтиёра Саидова
Встреча министров иностранных дел Венгрии и Узбекистана Петера Сийярто и Бахтиёра Саидова
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Напомним, делегация Узбекистана во главе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым находится с официальным визитом в Венгрии. Ранее мы сообщали, что президент Шавкат Мирзиёв встретился в Будапеште с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.