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"Продали машину, чтобы накормить людей" — трогательные истории из ташкентского приюта

"Продали машину, чтобы накормить людей" — трогательные истории из ташкентского приюта

Среди обитателей "Дома милосердия" – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.

2023-08-20T16:17+0500

2023-08-20T16:17+0500

2023-08-20T16:17+0500

видео

узбекистан

ташкент

общество

дом милосердия

приют

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В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") при ГУВД Ташкента сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — по самым разным причинам эти люди остались без крова.Среди жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.Как приют пережил пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года, кто были первые его жители и возможно ли там создать семью — об этом Наргиза Тулкунова рассказала в интервью Sputnik.

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