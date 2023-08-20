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"Продали машину, чтобы накормить людей" — трогательные истории из ташкентского приюта
"Продали машину, чтобы накормить людей" — трогательные истории из ташкентского приюта
Среди обитателей "Дома милосердия" – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.
2023-08-20T16:17+0500
2023-08-20T16:17+0500
2023-08-20T16:17+0500
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узбекистан
ташкент
общество
дом милосердия
приют
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В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") при ГУВД Ташкента сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — по самым разным причинам эти люди остались без крова.Среди жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.Как приют пережил пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года, кто были первые его жители и возможно ли там создать семью — об этом Наргиза Тулкунова рассказала в интервью Sputnik.
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видео узбекистан ташкент общество приют истории как выжили как живут дом милосердия мехр-саховат уйи пандемия ковид коронавирус covid-19
видео узбекистан ташкент общество приют истории как выжили как живут дом милосердия мехр-саховат уйи пандемия ковид коронавирус covid-19
"Продали машину, чтобы накормить людей" — трогательные истории из ташкентского приюта
Среди обитателей "Дома милосердия" – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.
В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") при ГУВД Ташкента сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — по самым разным причинам эти люди остались без крова.
Среди жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок, которым некуда было возвращаться.
"Эти люди тоже когда-то хорошо жили. Разве они знали, что попадут на улицу и станут бездомными?" — задается вопросом руководитель приюта для бездомных Наргиза Тулкунова.
Как приют пережил пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года, кто были первые его жители и возможно ли там создать семью — об этом Наргиза Тулкунова рассказала в интервью
Sputnik.