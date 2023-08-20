https://uz.sputniknews.ru/20230820/vsu-drony-prodvizheniye-voisk-rf-38033672.html
Что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ, рассказали военные
Что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ, рассказали военные
С помощью различных беспилотников украинские формирования пытаются наносить удары по технике и военнослужащим, но их сбивают, сообщил военный.
2023-08-20T15:47+0500
2023-08-20T15:47+0500
2023-08-20T15:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Украинские вооруженные формирования активно используют различные беспилотники, в том числе переделанные под боевые промышленные дроны, пытаясь замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного Новоселовского на купянском участке фронта. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка". Как сообщили ранее в Минобороны России, военнослужащие РФ освободили поселок Новоселовское в ЛНР. На купянском направлении в субботу группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ, за сутки на данном участке Киев потерял семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin. Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Третий" уточнил, что украинские силовики на данном направлении используют различные беспилотники со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военнослужащим. "Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком "охотятся". Так что стараемся передвигаться скрытно", - дополнил "Третий".
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MIA „Rosiya Segodnya“
специальная военная операция спецоперация сво вооруженные силы украины всу дроны беспилотники
специальная военная операция спецоперация сво вооруженные силы украины всу дроны беспилотники
Что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ, рассказали военные
С помощью различных беспилотников украинские формирования пытаются наносить удары по технике и военнослужащим, но их сбивают, сообщил военный.
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik.
Украинские вооруженные формирования активно используют различные беспилотники, в том числе переделанные под боевые промышленные дроны, пытаясь замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного Новоселовского на купянском участке фронта. Об этом РИА Новости
сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка".
Как сообщили ранее в Минобороны России, военнослужащие РФ освободили поселок Новоселовское в ЛНР. На купянском направлении в субботу группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ, за сутки на данном участке Киев потерял семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin.
"Противник использует "Бабу-Ягу" (промышленный дрон, оснащенный четырьмя кумулятивными минами – ред.). Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было - семь, их семь летало над нашими позициями… Но мы тоже их сбиваем", - рассказал собеседник агентства.
Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Третий" уточнил, что украинские силовики на данном направлении используют различные беспилотники со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военнослужащим.
"Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком "охотятся". Так что стараемся передвигаться скрытно", - дополнил "Третий".