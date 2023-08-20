https://uz.sputniknews.ru/20230820/vsu-drony-prodvizheniye-voisk-rf-38033672.html

Что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ, рассказали военные

Что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ, рассказали военные

С помощью различных беспилотников украинские формирования пытаются наносить удары по технике и военнослужащим, но их сбивают, сообщил военный.

2023-08-20T15:47+0500

2023-08-20T15:47+0500

2023-08-20T15:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

спецоперация

дрон

всу

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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Украинские вооруженные формирования активно используют различные беспилотники, в том числе переделанные под боевые промышленные дроны, пытаясь замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного Новоселовского на купянском участке фронта. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка". Как сообщили ранее в Минобороны России, военнослужащие РФ освободили поселок Новоселовское в ЛНР. На купянском направлении в субботу группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ, за сутки на данном участке Киев потерял семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin. Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Третий" уточнил, что украинские силовики на данном направлении используют различные беспилотники со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военнослужащим. "Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком "охотятся". Так что стараемся передвигаться скрытно", - дополнил "Третий".

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