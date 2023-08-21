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Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями — Лавров
Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями — Лавров
На рынок Евразийского экономического союза приходится до 40% внешнего товарооборота центральноазиатских стран, подчеркнул глава МИД РФ. 21.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-21T18:55+0500
2023-08-21T18:55+0500
2023-08-21T18:55+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Россия укрепляет экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для успешного противодействия западным санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом издания "Международная жизнь".Страны ЕАЭС испытывают давление со стороны недружественных России государств, но евразийская интеграция является гарантией сохранения стабильности экономики партнеров России по экономическому союзу, а также способствует повышению благосостояния их граждан, подчеркнул глава МИД РФ.Лавров отметил, что на внешний рынок государств Союза приходится около 40% всего объема торговли государств Центральной Азии.В этом регионе функционируют более 10 тысяч совместных, а также чисто российских предприятий, работу на которых получили около 900 тыс. местных жителей.Ранее мы сообщали, что в странах ЕАЭС вырос объем строительства и сдачи в эксплуатацию жилых помещений.
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россия, мид, мид рф, сергей лавров, еаэс, экономика
россия, мид, мид рф, сергей лавров, еаэс, экономика
Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями — Лавров
На рынок Евразийского экономического союза приходится до 40% внешнего товарооборота центральноазиатских стран, подчеркнул глава МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Россия укрепляет экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для успешного противодействия западным санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом издания "Международная жизнь
".
Страны ЕАЭС испытывают давление со стороны недружественных России государств, но евразийская интеграция является гарантией сохранения стабильности экономики партнеров России по экономическому союзу, а также способствует повышению благосостояния их граждан, подчеркнул глава МИД РФ.
"В рамках ЕАЭС разработаны совместные меры по ликвидации последствий санкций в отношении России и Беларуси за счет повышения устойчивости экономики стран Союза. Это уже привело к определенным итогам", – уточнил министр.
Лавров отметил, что на внешний рынок государств Союза приходится около 40% всего объема торговли государств Центральной Азии.
В этом регионе функционируют более 10 тысяч совместных, а также чисто российских предприятий, работу на которых получили около 900 тыс. местных жителей.
Ранее мы сообщали, что в странах ЕАЭС вырос объем строительства
и сдачи в эксплуатацию жилых помещений.