https://uz.sputniknews.ru/20230821/38066973.html

Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями — Лавров

Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями — Лавров

На рынок Евразийского экономического союза приходится до 40% внешнего товарооборота центральноазиатских стран, подчеркнул глава МИД РФ. 21.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-21T18:55+0500

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Россия укрепляет экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для успешного противодействия западным санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом издания "Международная жизнь".Страны ЕАЭС испытывают давление со стороны недружественных России государств, но евразийская интеграция является гарантией сохранения стабильности экономики партнеров России по экономическому союзу, а также способствует повышению благосостояния их граждан, подчеркнул глава МИД РФ.Лавров отметил, что на внешний рынок государств Союза приходится около 40% всего объема торговли государств Центральной Азии.В этом регионе функционируют более 10 тысяч совместных, а также чисто российских предприятий, работу на которых получили около 900 тыс. местных жителей.Ранее мы сообщали, что в странах ЕАЭС вырос объем строительства и сдачи в эксплуатацию жилых помещений.

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россия, мид, мид рф, сергей лавров, еаэс, экономика