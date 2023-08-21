Объем строительства в ЕАЭС растет

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Объем строительных работ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 6,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕИК).Рост наблюдался во всех странах Союза:Ввод в эксплуатацию жилых помещений в странах ЕАЭС за первое полугодие 2023 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокий показатель – у Армении (72,%) и Казахстана (11,8%).Всего в рамках Евразийского экономического союза в эксплуатацию ввели 61,9 млн кв. жилья.Ранее мы сообщали об увеличении импорта из стран ЕАЭС в Узбекистан.
Рост наблюдался во всех странах Союза, лидером стала Армения.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Объем строительных работ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 6,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕИК).
Рост наблюдался во всех странах Союза:
в Армении — 48,8%,
в Беларуси — 12,1%,
в Казахстане — 12,3%,
в Кыргызстане — 22,9%,
в России — 9,2%.
Ввод в эксплуатацию жилых помещений в странах ЕАЭС за первое полугодие 2023 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокий показатель – у Армении (72,%) и Казахстана (11,8%).
Всего в рамках Евразийского экономического союза в эксплуатацию ввели 61,9 млн кв. жилья.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация, созданная в 2014 году на основе соглашения между Россией, Беларусью и Казахстаном. В 2015 году к этому союзу присоединились Армения и Кыргызстан, а Молдова и Куба получили статус наблюдателей. В декабре 2020 года статус наблюдателя получил Узбекистан.
Цель объединения – создать условия для устойчивого развития в части повышения уровня жизни населения государств-членов, попытаться сформировать единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, повысить конкурентоспособность национальных экономик.