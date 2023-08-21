Объем строительства в ЕАЭС растет

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация, созданная в 2014 году на основе соглашения между Россией, Беларусью и Казахстаном. В 2015 году к этому союзу присоединились Армения и Кыргызстан, а Молдова и Куба получили статус наблюдателей. В декабре 2020 года статус наблюдателя получил Узбекистан.

Цель объединения – создать условия для устойчивого развития в части повышения уровня жизни населения государств-членов, попытаться сформировать единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, повысить конкурентоспособность национальных экономик.