https://uz.sputniknews.ru/20230821/kitay-vystupleniye-briks-rasshireniye-38052622.html
Пекин выступил за расширение БРИКС
Пекин выступил за расширение БРИКС
МИД КНР: Власти Китая положительно смотрят на процесс расширения БРИКС и приветствуют скорейшее вступление в организацию новых партнеров.
2023-08-21T11:20+0500
2023-08-21T11:20+0500
2023-08-21T11:42+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На него приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференцсвязи.Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку высказали не менее 19 государств, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС.
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в мире брикс россия китай юар бразилия индия
Пекин выступил за расширение БРИКС
11:20 21.08.2023 (обновлено: 11:42 21.08.2023)
МИД КНР: Власти Китая положительно смотрят на процесс расширения БРИКС и приветствуют скорейшее вступление в организацию новых партнеров.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Китай поддерживает процесс расширения БРИКС, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
"Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — заявили в ведомстве в преддверии саммита в Йоханнесбурге.
В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На него приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференцсвязи.
Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку высказали не менее 19 государств, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.
Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой Нарендра Моди
не поедет на саммит БРИКС.