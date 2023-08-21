https://uz.sputniknews.ru/20230821/kitay-vystupleniye-briks-rasshireniye-38052622.html

Пекин выступил за расширение БРИКС

Пекин выступил за расширение БРИКС

МИД КНР: Власти Китая положительно смотрят на процесс расширения БРИКС и приветствуют скорейшее вступление в организацию новых партнеров.

2023-08-21T11:20+0500

2023-08-21T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На него приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференцсвязи.Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку высказали не менее 19 государств, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС.

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