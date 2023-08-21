https://uz.sputniknews.ru/20230821/mirziyoev-zavershil-rabochiy-vizit-v-vengriyu--38049436.html
Мирзиёев завершил рабочий визит в Венгрию
Мирзиёев завершил рабочий визит в Венгрию
Президент Узбекистана посетил Будапешт 19-20 августа приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
2023-08-21T08:54+0500
2023-08-21T08:54+0500
2023-08-21T08:54+0500
шавкат мирзиёев
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президент узбекистана
рабочий визит
венгрия
будапешт
политика
виктор орбан
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Венгрию, сообщает пресс-служба президента.Он находился в Будапеште 19-20 августа приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Там глава Узбекистана провел встречи с Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также принял председателя правления банка “OTP” Шандора Чаньи.По завершении программы мероприятий Мирзиёев отбыл в Ташкент.
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шавкат мирзиёев президент узбекистана узбекистан венгрия будапешт рабочий визит виктор орбан политика
шавкат мирзиёев президент узбекистана узбекистан венгрия будапешт рабочий визит виктор орбан политика
Мирзиёев завершил рабочий визит в Венгрию
Президент Узбекистана посетил Будапешт 19-20 августа приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Венгрию, сообщает пресс-служба
президента.
Он находился в Будапеште 19-20 августа приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Там глава Узбекистана провел встречи с Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также принял председателя правления банка “OTP” Шандора Чаньи.
“Лидер нашей страны также посетил чемпионат мира по легкой атлетике, на полях которого обменялся мнениями с главами зарубежных делегаций, а также участвовал в мероприятиях по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана”, — говорится в сообщении.
По завершении программы мероприятий Мирзиёев отбыл в Ташкент.