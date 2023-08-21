Мирзиёев завершил рабочий визит в Венгрию

“Лидер нашей страны также посетил чемпионат мира по легкой атлетике, на полях которого обменялся мнениями с главами зарубежных делегаций, а также участвовал в мероприятиях по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана”, — говорится в сообщении.