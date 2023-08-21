https://uz.sputniknews.ru/20230821/uzbekistan-stoimost-eksporta-v-rossiyu-38069409.html
Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья
Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья
Общий объем экспорта из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос в 1,5 раза.
2023-08-21T20:33+0500
2023-08-21T20:33+0500
2023-08-21T21:14+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Узбекистан остался на третьем месте по стоимости экспорта в Россию среди стран ближнего зарубежья в первом полугодии 2023 года, сообщает РИА Новости на основании данных статистических ведомств.Экспорт товаров из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос за первое полугодие текущего года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных $9,3 млрд. Крупнейшим поставщиком товаров для РФ в ближнем зарубежье стал Казахстан - на его долю приходится $4,9 млрд. На втором месте Грузия - $343 млрд. Узбекистан поставил товаров на $1,3 млрд.Единственной страной, которая сократила экспорт, стал Кыргызстан: стоимость поставляемой продукции сократилась на 1% - до 389 миллионов долларов. В то же время эти государства в текущем году нарастили импорт российских товаров на 23% - до $16,6 млрд. Сильнее всего закупки выросли у Азербайджана и Грузии - на 31%, до $1,5 млрд и 927 млн, соответственно. Исследование проводилось на основе данных национальных статистических ведомств государств ближнего зарубежья (за исключением входящих в ЕС стран) за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Белоруссия, Туркменистан и Молдавия соответствующую информацию на середину августа не раскрыли.
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россия экспорт узбекистан ближнее зарубежье казахстан грузия армения
россия экспорт узбекистан ближнее зарубежье казахстан грузия армения
Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья
20:33 21.08.2023 (обновлено: 21:14 21.08.2023)
Общий объем экспорта из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос в 1,5 раза.
ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Узбекистан остался на третьем месте по стоимости экспорта в Россию среди стран ближнего зарубежья в первом полугодии 2023 года, сообщает РИА Новости на основании данных статистических ведомств.
Экспорт товаров из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос за первое полугодие текущего года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных $9,3 млрд.
Крупнейшим поставщиком товаров для РФ в ближнем зарубежье стал Казахстан - на его долю приходится $4,9 млрд. На втором месте Грузия - $343 млрд. Узбекистан поставил товаров на $1,3 млрд.
Единственной страной, которая сократила экспорт, стал Кыргызстан: стоимость поставляемой продукции сократилась на 1% - до 389 миллионов долларов.
В то же время эти государства в текущем году нарастили импорт российских товаров на 23% - до $16,6 млрд. Сильнее всего закупки выросли у Азербайджана и Грузии - на 31%, до $1,5 млрд и 927 млн, соответственно.
Исследование проводилось на основе данных национальных статистических ведомств государств ближнего зарубежья (за исключением входящих в ЕС стран) за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Белоруссия, Туркменистан и Молдавия соответствующую информацию на середину августа не раскрыли.