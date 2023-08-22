https://uz.sputniknews.ru/20230822/gosdep-prizyv-grajdan-ssha-pokinut-belarus-38092722.html
Госдеп США призвал американцев покинуть Беларусь — причина
Госдеп США призвал американцев покинуть Беларусь — причина
Госдепартамент призвал американских граждан немедленно покинуть Беларусь из-за закрытия Литвой КПП.
2023-08-22T13:51+0500
2023-08-22T13:51+0500
2023-08-22T13:51+0500
госдепартамент сша
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закрытие границы
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Госдепартамент призвал американцев срочно уехать из Беларуси из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в Минске.Уточняется, что такое предписание обусловлено тем, что белорусские власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольно применяют местные законы". Также в заявлении дипмиссии говорится о риске беспорядков, задержания и ограниченных возможностях посольства для помощи согражданам.Ранее Sputnik сообщал о том, что в руководство Госдепа вошла легенда.
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госдепартамент сша граждане беларусь заявление граница литва кпп закрытие границы в мире
госдепартамент сша граждане беларусь заявление граница литва кпп закрытие границы в мире
Госдеп США призвал американцев покинуть Беларусь — причина
Госдепартамент рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Беларусь из-за закрытия Литвой КПП.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Госдепартамент призвал американцев срочно уехать из Беларуси из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на посольство США в Минске.
"Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину", — рекомендовали в ведомстве.
Уточняется, что такое предписание обусловлено тем, что белорусские власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольно применяют местные законы". Также в заявлении дипмиссии говорится о риске беспорядков, задержания и ограниченных возможностях посольства для помощи согражданам.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в руководство Госдепа вошла легенда.