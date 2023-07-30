https://uz.sputniknews.ru/20230730/v-rukovodstvo-gosdepa-voshla-legenda-37396956.html

В руководство Госдепа вошла легенда

В руководство Госдепа вошла легенда

Прошедшая пятница, 28 июля, стала последним рабочим днем первого заместителя Блинкена Венди Шерман. Она достигла 74 лет и собирается на заслуженный отдых. 30.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-30T21:04+0500

2023-07-30T21:04+0500

2023-07-30T21:04+0500

колумнисты

сша

госдепартамент сша

виктория нуланд

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Что, конечно, противоречит мощным геронтократическим тенденциям в США. Немощный Байден, весьма немолодой Трамп, недавний лидер конгресса Нэнси Пелоси, теперешний лидер республиканцев в сенате Макконнелл — все они воплощают принцип "Лет до ста расти нам без старости". И даже прямо буквально — см. недавнюю поездку 100-летнего Киссинджера в Китай с важной миссией. Успехи американской гигиены и органотерапии хоть кого впечатлят, пишет колумнист РИА Новости.Но к Шерман это не относится. Возможно, ее уход на покой в столь молодом (по вашингтонским меркам) возрасте — ее личное решение, возможно, это результат госдеповских интриг и подсиживаний. Нам до этого мало дела. Можно лишь отметить, что заместитель Блинкена была дипломатом старой школы, в чем похвалить ее должны.Никаких скандальных заявлений, никакой мегафонной дипломатии, а только методическая работа (в рамках возможного, естественно) над достижением соглашений. По большей части в области вооружений. Таких людей в сегодняшнем Вашингтоне мало, а скоро совсем не будет. Никто не говорит, что Шерман была другом России, однако убежденным ее врагом она, кажется, тоже не была. По нынешним временам и это немало."Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалуИное дело — ее преемница. Уже объявлено, что с 29 июля заместителем Блинкена будет майданщица ("печеньки" 2014 года) и матерщинница при исполнении ("fuck the EU", тоже 2014 год) Виктория Нуланд. Впрочем, администрация США считает Нуланд деятельницей почтенной и авторитетной: "Уважаемый и пользующийся доверием американский дипломат с 32-летним стажем, посол Нуланд проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий. Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".Действительно, если уходящая Шерман — типичный дипломат-бюрократ, эффективный, но неяркий, то биография Нуланд из семьи Нудельманов (Хотинский уезд Бессарабской губернии) — это яркий приключенческий роман. В 21 год она работала (по обмену) вожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия", а спустя два в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне. Возможно, ее виртуозное владение народным красноречием обязано флотским нравам. "Боцманский загиб", etc.Приобретя опыт общения с пионерами и матросами, Нуланд в 1991-1993 годах, работая в посольстве США в Москве, общалась уже с "мальчиками в розовых штанишках", как недоброжелатели именовали министров из правительства реформ. Далее она отвечала за политику США на Кавказе во время чеченских войн 90-х, затем отметилась в Югославии, Афганистане, etc.Но ее звездным часом стал киевский Евромайдан 2013-2014 годов, когда вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом она принимала самое деятельное (и весьма успешное) участие в "революции гiдности". Конечно, многие поработали над тем, чтобы довести еще мирную Украину 2013 года до ее теперешнего состояния, но вклад Нуланд в нынешнюю "гiдность" неоспорим.Поэтому неудивительно, что в России ее имя сделалось притчей во языцех. Кто помнит верхушку Госдепа тех времен? А Нуланд помнят все. Ей даже запретили въезд в Россию, хотя, кажется, это не слишком ее огорчило.Российские войска получат более 3 000 “Удавов” повышенной мощностиВ принципе, американцы в своем праве. Заместитель госсекретаря — не червонец, чтобы быть любезну всем. Если русские не пожелают иметь дело с Нуланд — это их трудности. Тем более что российско-американские отношения давно уже пребывают в таком состоянии, что самые скандальные кадровые назначения ничего изменить не могут.Конечно, когда высокопоставленный служащий Госдепа и в придачу еще и глубокий специалист по России оказывается мадам Стороженко с одесского Привоза — это новое слово в дипломатической практике, но не будут же представители МИД РФ подражать катаевскому Гаврику Черноиваненко и обращаться к Нуланд со словами "Ах ты, старая базарная шкура! А ну, гэть видселя!" Да хоть бы и обратились — мадам так не проймешь.А жесткая репутация —"Речь держала баба, звали ее Мурка,Хитрая и смелая была.Даже злые урки — и те боялись Мурки,Воровскую жизнь она вела" —при продвижении демократии только полезна.Так что нам, в общем-то, уже все равно. Отчасти любопытно, как сложатся отношения Нуланд с ее непосредственным начальником Блинкеном, потому что тут уже в чистом виде волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Хотя есть мнение, что Нуланд как раз является креатурой Блинкена — в том роде, что для баланса и для высветления персоны самого госсекретаря надо держать и злого полицейского. А с этой ролью Нуланд всегда справлялась блестяще. При этом, правда, есть опасность, что злой полицейский может и самого начальника подсидеть, но это уже не наши заботы.Другое дело, что США предстоит вести дела не только с РФ — здесь-то все ясно, — но и с другими государствами. Сколь полезной тут окажется напористая Нуланд — это интересный вопрос."Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

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колумнисты, сша, госдепартамент сша, виктория нуланд