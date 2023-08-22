https://uz.sputniknews.ru/20230822/kashkadarinskaya-oblast-povrejdeniye-xvoynyye-derevya-uscherb-38086402.html
В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев — сумма ущерба
В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев — сумма ущерба
Документы по этому делу оформлены и переданы в Деханабадский государственный лесхоз
2023-08-22T14:30+0500
2023-08-22T14:30+0500
2023-08-22T15:37+0500
узбекистан
экология
деревья
ущерб
штраф
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев, ущерб составил более 18 млн сумов, сообщает Минэкологии.Природоохранный рейд провела Дехканабадская районная инспекция Управления экологии Кашкадарьинской области.В связи с этим, в отношении лесничего составлен протокол в соответствии со ст. 79 ч. 3 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 10 БРВ (3 млн 300 тыс. сумов).В целях взыскания 18 млн 840 тыс. сумов за ущерб, причиненный природе, документы по этому делу оформлены в установленном порядке и переданы в Дехканабадский государственный лесхоз.Ранее мы сообщали, что президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Также соответствующим указом президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства.Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.
узбекистан
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узбекистан кашкадарьинская область хвойные деревья повреждения природа ущерб массив сувлисой дехканабадское государственное лесничество кон протокол штраф
узбекистан кашкадарьинская область хвойные деревья повреждения природа ущерб массив сувлисой дехканабадское государственное лесничество кон протокол штраф
В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев — сумма ущерба
14:30 22.08.2023 (обновлено: 15:37 22.08.2023)
Документы по этому делу оформлены и переданы в Дехканабадский государственный лесхоз.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев, ущерб составил более 18 млн сумов, сообщает Минэкологии
.
Природоохранный рейд провела Дехканабадская районная инспекция Управления экологии Кашкадарьинской области.
"В ходе мероприятия на территории массива "Сувлисой" Дехканабадского государственного лесничества "Кон" установлено, что 6 деревьев зарафшанской ели, произрастающих в естественных условиях, были спилены у основания, а у 11 — срезаны ветки", — говорится в сообщении.
В связи с этим, в отношении лесничего составлен протокол в соответствии со ст. 79 ч. 3 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 10 БРВ (3 млн 300 тыс. сумов).
В целях взыскания 18 млн 840 тыс. сумов за ущерб, причиненный природе, документы по этому делу оформлены в установленном порядке и переданы в Дехканабадский государственный лесхоз.
Ранее мы сообщали, что президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев
. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров.
"Штраф за незаконную вырубку дерева в США составляет $100 тыс., Франции — $150 тыс., Саудовской Аравии — $8 млн. Президент отклонил закон, который предусматривает за это штраф до $1 000. Возражение правильное, будем пересматривать закон", — написал Кадыров.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.
Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
.
Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.
Также соответствующим указом
президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства.
Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.