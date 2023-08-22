https://uz.sputniknews.ru/20230822/kashkadarinskaya-oblast-povrejdeniye-xvoynyye-derevya-uscherb-38086402.html

В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев — сумма ущерба

В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев — сумма ущерба

Документы по этому делу оформлены и переданы в Деханабадский государственный лесхоз

2023-08-22T14:30+0500

2023-08-22T14:30+0500

2023-08-22T15:37+0500

узбекистан

экология

деревья

ущерб

штраф

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38094201_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5688c122d42b4005a1dbac2756b191cc.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области повредили 17 хвойных деревьев, ущерб составил более 18 млн сумов, сообщает Минэкологии.Природоохранный рейд провела Дехканабадская районная инспекция Управления экологии Кашкадарьинской области.В связи с этим, в отношении лесничего составлен протокол в соответствии со ст. 79 ч. 3 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 10 БРВ (3 млн 300 тыс. сумов).В целях взыскания 18 млн 840 тыс. сумов за ущерб, причиненный природе, документы по этому делу оформлены в установленном порядке и переданы в Дехканабадский государственный лесхоз.Ранее мы сообщали, что президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Также соответствующим указом президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства.Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.

узбекистан

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кашкадарьинская область хвойные деревья повреждения природа ущерб массив сувлисой дехканабадское государственное лесничество кон протокол штраф