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https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoyev-aeroport-baku-vstrecha-foto-38099855.html
Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото
Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото
Президент Узбекистана находится в Баку с государственным визитом.
2023-08-22T16:11+0500
2023-08-22T16:51+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
азербайджан
баку
аэропорт
встреча
фото
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев вместе с супругой находится Баку с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.В аэропорту Гейдар Алиев главу Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.Сегодня пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев азербайджан баку аэропорт встреча фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев азербайджан баку аэропорт встреча фото

Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото

16:11 22.08.2023 (обновлено: 16:51 22.08.2023)
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Президент Узбекистана находится в Баку с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев вместе с супругой находится Баку с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.
В аэропорту Гейдар Алиев главу Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Сегодня пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
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