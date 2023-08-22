Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев вместе с супругой находится Баку с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.В аэропорту Гейдар Алиев главу Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.Сегодня пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Сегодня пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.