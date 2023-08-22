https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoyev-aeroport-baku-vstrecha-foto-38099855.html

Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото

Как встречали Мирзиёева в Азербайджане — фото

Президент Узбекистана находится в Баку с государственным визитом.

2023-08-22T16:11+0500

2023-08-22T16:11+0500

2023-08-22T16:51+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

азербайджан

баку

аэропорт

встреча

фото

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев вместе с супругой находится Баку с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.В аэропорту Гейдар Алиев главу Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя выстроили почетный караул.Сегодня пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

узбекистан

баку

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