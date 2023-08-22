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https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoyev-alleya-shaxidy-baku-foto-38105329.html
Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото
Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото
Президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов в Баку.
2023-08-22T17:04+0500
2023-08-22T17:10+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
баку
азербайджан
аллея
память
государственный визит
фото
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в первый день государственного визита в Азербайджан посетил Аллею Шахидов в Баку, сообщает пресс-служба президента.Сегодня же пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
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политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев аллея память государственный визит азербайджан баку фото
политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев аллея память государственный визит азербайджан баку фото

Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото

17:04 22.08.2023 (обновлено: 17:10 22.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов в Баку.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в первый день государственного визита в Азербайджан посетил Аллею Шахидов в Баку, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана

“В этом мемориальном комплексе, расположенном в самом центре столицы Азербайджана, покоятся национальные герои, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Лидер Узбекистана возложил цветы на могилы и почтил память павших патриотов Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Сегодня же пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
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