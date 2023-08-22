Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото
17:04 22.08.2023 (обновлено: 17:10 22.08.2023)
Президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов в Баку.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в первый день государственного визита в Азербайджан посетил Аллею Шахидов в Баку, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
“В этом мемориальном комплексе, расположенном в самом центре столицы Азербайджана, покоятся национальные герои, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Лидер Узбекистана возложил цветы на могилы и почтил память павших патриотов Азербайджана”, — говорится в сообщении.
Сегодня же пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.