https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoyev-alleya-shaxidy-baku-foto-38105329.html

Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото

Мирзиёев почтил память героев Азербайджана — фото

Президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов в Баку.

2023-08-22T17:04+0500

2023-08-22T17:04+0500

2023-08-22T17:10+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

баку

азербайджан

аллея

память

государственный визит

фото

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в первый день государственного визита в Азербайджан посетил Аллею Шахидов в Баку, сообщает пресс-служба президента.Сегодня же пройдут встречи на высшем уровне, лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

узбекистан

баку

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политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев аллея память государственный визит азербайджан баку фото