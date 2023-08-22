https://uz.sputniknews.ru/20230822/osa-ukus-opasnost-allergolog-rekomendatsii-38065584.html

Для кого опасен укус осы — врач

Для кого опасен укус осы — врач

Аллерголог дал совет людям с повышенной чувствительностью к яду этих насекомых.

2023-08-22T07:04+0500

2023-08-22T07:04+0500

2023-08-22T07:04+0500

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мнение эксперта

аллергия

опасность

насекомые

оса

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Для большинства людей их укусы неприятны и не более того, но тем, кто страдает аллергией на яд насекомых, нужно проявлять крайнюю осторожность, поскольку для них укус осы может представлять смертельную опасность, рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус радио SputnikТакже он дал несколько рекомендаций тем, у кого повышенная чувствительность к яду ос.Он также перечислил, что рекомендуется делать всем остальным при укусе этих насекомых.В заключение он добавил, что, если место укуса раздуло и там есть волдырь, покраснение, стоит обратиться к врачу, потому что может быть необходимость в применении рецептурных гормональных препаратов.Ранее эксперт рассказал о том, что делать, если укусила собака.

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