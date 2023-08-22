https://uz.sputniknews.ru/20230822/osa-ukus-opasnost-allergolog-rekomendatsii-38065584.html
Для кого опасен укус осы — врач
Для кого опасен укус осы — врач
Аллерголог дал совет людям с повышенной чувствительностью к яду этих насекомых.
2023-08-22T07:04+0500
2023-08-22T07:04+0500
2023-08-22T07:04+0500
это интересно
мнение эксперта
аллергия
опасность
насекомые
оса
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Для большинства людей их укусы неприятны и не более того, но тем, кто страдает аллергией на яд насекомых, нужно проявлять крайнюю осторожность, поскольку для них укус осы может представлять смертельную опасность, рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус радио SputnikТакже он дал несколько рекомендаций тем, у кого повышенная чувствительность к яду ос.Он также перечислил, что рекомендуется делать всем остальным при укусе этих насекомых.В заключение он добавил, что, если место укуса раздуло и там есть волдырь, покраснение, стоит обратиться к врачу, потому что может быть необходимость в применении рецептурных гормональных препаратов.Ранее эксперт рассказал о том, что делать, если укусила собака.
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опасность мнение эксперта аллергия насекомые оса
опасность мнение эксперта аллергия насекомые оса
Для кого опасен укус осы — врач
Аллерголог дал совет людям с повышенной чувствительностью к яду этих насекомых.
Для большинства людей их укусы неприятны и не более того, но тем, кто страдает аллергией на яд насекомых, нужно проявлять крайнюю осторожность, поскольку для них укус осы может представлять смертельную опасность, рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус радио Sputnik
"Опасность укуса осы в том, что на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни) примерно у одного процента людей существует гиперчувствительность, серьезная аллергическая реакция. У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции. Это может сопровождаться не просто банальной аллергией, но и падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом. Получается, риски развития аллергии при укусе осы небольшие, но среди них — высокий процент тяжелых реакций. Еще одна опасность — в том, что при каждом последующем укусе риск более тяжелой реакции возрастает", — объяснил Продеус.
Также он дал несколько рекомендаций тем, у кого повышенная чувствительность к яду ос.
"Людям, которые знают о повышенной чувствительности к укусам жалящих насекомых, в период высокого риска укуса стоит иметь с собой шприцы-ручки с адреналином. При анафилактической аллергической реакции нужно сразу сделать укол адреналина, тогда человек будет в безопасности. Остальное будет малоэффективно", — считает специалист.
Он также перечислил, что рекомендуется делать всем остальным при укусе этих насекомых.
"Если у вас нет анафилактических реакций, при укусе осы и наличии отека рекомендуется принять антигистаминный препарат и пить его в течение нескольких дней. К месту укуса нужно приложить что-то холодное, чтобы туда притекало меньше крови. Не надо пытаться давить на укус, это будет способствовать распространению яда”, — предупредил Продеус.
В заключение он добавил, что, если место укуса раздуло и там есть волдырь, покраснение, стоит обратиться к врачу, потому что может быть необходимость в применении рецептурных гормональных препаратов.