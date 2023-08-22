https://uz.sputniknews.ru/20230822/s-300-ukraina-spetcoperatciya-38074559.html

Почему украинские С-300 бьют по своим

Почему украинские С-300 бьют по своим

За время российской специальной военной операции "советская" система ПВО Украины достигла дна, и продолжает деградировать, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-08-22T08:13+0500

2023-08-22T08:13+0500

2023-08-22T08:13+0500

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Предоставленные Киеву западные зенитные ракетные комплексы и данные натовской разведки на ТВД погоды не делают. Вооруженные силы РФ за 540 суток (с февраля 2022 года) уничтожили более 430 зенитных ракетных комплексов украинской армии, включая "лучшие в мире" ЗРК Patriotамериканского производства.Российские комбинированные удары высокоточным оружием по объектам в глубоком оперативном тылу ВСУ не прерываются ни на один день. Натовские средства ПВО практически бессильны, а оставшиеся от СССР украинские – чаще бьют по своим.Так, в Чернигове 19 августа "прилетело" по зданиям драмтеатра, ГУР и СБУ, где проходило совещание с участием десятков украинских и 23 натовских военных специалистов по ведению гибридных операций с использованием ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги по времени совпал с поражением цели. А низколетящая "комета" на одном из черниговских видео – это неудачно запущенная в городской черте украинская зенитная ракета комплекса С-300, которая убила двух мирных граждан.Покореженные возле драмтеатра автомобили – также работа украинских расчетов ПВО. Расположенные в населенных пунктах зенитные комплексы ВСУ (старые ракеты и неподготовленные специалисты) настолько часто бьют по своим, что это мало удивляет украинских граждан.После российского удара, предположительно, "Искандером" под завалами найдены погибшими девять натовских офицеров, остальные считаются пропавшими без вести (в том числе – шифровальщик из немецкой разведки BND, отвечавший за космическую связь штаба НАТО в Вильнюсе).Силы специальных операций ВСУ потеряли безвозвратно 38 военнослужащих, и более 75 – тяжело ранены.Отмечен всплеск санитарных авиарейсов из Чернигова и Винницы в польский Жешув и в разные города Германии. Параллельно сотрудники СБУ начали задерживать жителей древнего русского города Чернигова, предъявляя обвинения в сотрудничестве с российской разведкой. Однако активность оперативников СБУ отсутствие системы ПВО не компенсирует.Киев оценивает количество зенитных систем ВСУ в 10% от необходимого.По расчетам Пентагона, российские войска должны были полностью подавить противовоздушную оборону Украины в мае 2023-го. И если фрагментированная ПВО украинской армии еще существует, то не благодаря натовской поддержке, а в силу боевой устойчивости, заложенной советскими конструкторами в комплексы "Бук" и С-300.Суровая реальностьНаиболее важной частью ПВО ВСУ остаются не натовские, а советские мобильные ЗРК С-300 (большой дальности) и "Бук" (средней дальности).В зоне СВО эти комплексы действуют преимущественно "из засады", работают по целеуказаниям НАТО, не включая своих РЛС.По данным Пентагона, украинская армия имеет 28 пусковых установок С-300 и 470 ракет к ним (четыре боекомплекта), 57 ЗРК "Бук" и до трех боекомплектов. Очень мало. За время СВО советские запасы "подчищены", а новых зенитных ракет на Украине и в странах НАТО не производят.Срок хранения (годности) зенитных ракет – до 15 лет, далее рассыхается герметик, и твердое топливо на основе пороха меняет свойства. При запуске антикварных ракет С-300 и "Бук" (в равной степени) возможны взрыв на старте и нештатное горение с неуправляемым полетом в ближайшую многоэтажку.Заменить советские комплексы ВСУ натовскими Patriot, NASAMS, IRIS-T практически невозможно – по количеству, дальности поражения целей и затратам. Простой пример: две украинские батареи ЗРК Patriot расходуют в месяц около 160 зенитных ракет, которые в США производят за год – это финансово-технологический тупик.Сразу после исчерпания запасов ракет к "Букам" и С-300 украинская ПВО деградирует окончательно, и потянет за собой пехоту.Напомню, от ПВО СССР украинская армия получила в наследство 43 дивизиона ЗРК С-300ПТ/ПС и шесть дивизионов С-300В, 35 дивизионов ЗРК С-200, 23 дивизиона ЗРК "Бук", 29 дивизионов ЗРК С-125, 37 дивизионов ЗРК С-75, 27 дивизионов ЗРК "Круг", четыре дивизиона ЗРК "Куб".По мощи наземной ПВО Украина в начале 1990-х уступала лишь России. Куда все исчезло – отдельная, криминальная история. И отражение ущербной украинской государственности.СБУ давно и жестко преследует украинских блогеров за фото-видео российских ударов по военным объектам. И все же весь мир увидел уничтожение батареи ЗРК Patriot неуловимым гиперзвуковым "Кинжалом" – в центре Киева."Неподсудные" румынские моряки на минувшей неделе показали более 40 "прилетов" и безуспешную работу украинской ПВО в портах Измаил и Рени Одесской области.Представитель командования ВСУ Юрий Игнат 15 августа признал, что противовоздушная оборона Украины не способна перехватить российские крылатые ракеты Х-22. Закономерно отсутствует объективная информация хотя бы об одном перехвате гиперзвуковых "Искандеров" и "Кинжалов".Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что система ПВО Украины практически разрушена.С другой стороны, в зоне СВО практически не достигают целей "украинские" реактивные снаряды HIMARS, ракеты большой дальности SCALP-EG и Storm Shadow. Столь же неэффективны ежедневные "булавочные уколы" украинских БПЛА.Средства воздушного нападения ВСУ (НАТО) методично уничтожаются российскими комплексами ПВО или нейтрализуются российскими средствами РЭБ. И провал подготовленного США и НАТО контрнаступления ВСУ – во многом результат господства в воздухе ВКС России и доминирования на украинском ТВД российской эшелонированной системы ПВО.Провал Украины вынуждает НАТО задумываться об уступках России. Неслучайно хорватское издание Advanceотмечает, что западные "союзники" подали киевскому режиму сигнал: пора сдаваться, ибо Россия непобедима, и военный конфликт во всех случаях закончится поражением Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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