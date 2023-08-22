https://uz.sputniknews.ru/20230822/svo-vs-rossii-kupyanskoye-napravleniye-38114350.html

СВО: продвижение ВС России на Купянском направлении

СВО: продвижение ВС России на Купянском направлении

Российские войска ежедневно продвигаются вперед на Купянском направлении, освобождают территорию Харьковской области и делают очевидным стратегический провал контрнаступления ВСУ.

2023-08-22T21:24+0500

2023-08-22T21:24+0500

2023-08-22T21:24+0500

спецоперация

украина

россия

всу

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оружие

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Подразделения российской группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии 21 августа выбили противника из нескольких опорных пунктов, уничтожили несколько единиц бронетехники и вытеснили ВСУ из села Синьковка, находящегося в 5 км от города Купянска – важного транспортного узла региона.Заметим, под контролем России находится уже более 30 населенных пунктов Харьковской области.Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке и большой вероятности обрушения фронта в Харьковской области. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский срочно запросил заседание ставки в связи с ситуацией в районе Купянска.Противник вынужден перебрасывать войска с Артемовского направления на Купянское, вводить в бой "элитные" части стратегического резерва с британскими танками Challenger, американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder.После неизбежного уничтожения "элиты" на линии фронта останутся плохо подготовленные украинские резервисты.Командование ВСУ пытается расстрелами остановить отступление (бегство) войск, однако штабные структуры украинской армии оставили Купянск еще две недели назад. Сбежала и гражданская администрация.Инженерные подразделения ВСУ подрывают мосты, пытаясь замедлить наступление ВС России. Киевский режим продолжает принудительную эвакуацию населения Харьковской области, а также "тотальную" мобилизацию во всех подконтрольных регионах.Отдельные западные аналитики и стратеги предлагают для успеха "контрнаступления" призвать в ВСУ сразу три миллиона человек (сейчас – менее 1 млн), не понимая, что на такое войско просто не хватит младших офицеров (командиров взводов, рот, батальонов) и штатного вооружения, ресурсов экономики и ВПК стран НАТО.Чудес на свете не бывает. Из сотен обещанных Западом танков Киев получил только 60 "Леопардов", половину которых сожгли за два летних месяца. По мнению командующего ВС США в Европе Джеймса Хеккера, боеспособный флот F-16 (две эскадрильи) Украина получит не ранее 2027 года.Позднее прозрение ЗападаАмериканская газета Wall Street Journal 22 августа подробно описала ситуацию под Купянском, который "намерена штурмовать Россия".Севернее села Синьковка территория заминирована ВСУ, чтобы помешать продвижению российских войск к "стратегическим высотам". В последние недели заметно возросло количество обстрелов со стороны российской артиллерии. Активность ВС России на северном участке фронта в Харьковской области мешает украинскому командованию сосредоточить все силы для прорыва на Запорожском направлении.Издание отмечает, что в затяжном конфликте на истощение "Россия с ее огромным оборонно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество".Белый дом уже не сомневается в стратегическом провале украинского контрнаступления (бросающем тень на потенциал стран НАТО).Американцы все чаще критикуют ВСУ и призывают Киев рисковать. Однако рисковать особо нечем, количество тотально мобилизованных не трансформируется в качество войск. Экс-советник министра обороны США, военный аналитик Дуглас Макгрегор ранее заметил, что качество личного состава ВСУ значительно снизилось из-за принудительной мобилизации гражданских людей, не готовых к боевым действиям морально и физически – многие украинские солдаты сдаются в плен целыми подразделениями по 100-200 человек.Путь к Азовскому морю надежно закрыт минными полями и эшелонированными оборонительными позициями ВС России."Жестокая правда" от издания 19FortyFive: "У Украины нет рационального пути к победе над Россией", "чтобы сохранить территорию, которую Киев в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, он должен смириться с суровой реальностью".Время – не на стороне США и европейских лимитрофов.Британский журнал The Economist отмечает, что огромные потери и неудачи на поле боя в ходе контрнаступления ВСУ приумножают недовольство украинской общественности.Киев разочарован недостаточным количеством поставляемого Западом вооружения и полным отсутствием прикрытия войск с воздуха. На этом мрачном фоне Генштаб ВСУ категорически запретил иностранным и украинским журналистам находиться на линии фронта. Исключения возможны только с письменного разрешения главкома Валерия Залужного.Несмотря на несколько волн мобилизации, поставки западной военной техники и всестороннюю помощь натовской разведки, летняя кампания ВСУ целей не достигла.Далее, с точки зрения руководства США и НАТО, необходимо заморозить боевые действия и восстановить боеспособность украинской армии для нового цикла активности в 2024 году.Такие планы не реалистичны, многолетний "эпизодический" формат военного конфликта Россию не устраивает. А через несколько недель закончится пакет финансовой помощи Украине в размере $43 млрд, и Запад уже лихорадит.Старший политолог корпорации RAND Сэмюэл Чарап сообщил, что у Вашингтона нет никакого "плана Б" на случай военно-политического поражения. Поразительное безрассудство.Яркая эпитафия "украинскому проекту" Вашингтона от издания 19FortyFive: "В течение полутора лет США вложили более $100 млрд долларов и отправили тысячи бронированных машин, миллионы снарядов и ракет, осуществили значительную разведывательную поддержку. Теперь необходимо признать, что такой значительный уровень инвестиций не окупился и не повернул вспять российское вторжение".Если объективнее, США и НАТО не удалось остановить российскую историю и движение человечества к равной и неделимой безопасности многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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