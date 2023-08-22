https://uz.sputniknews.ru/20230822/tashkent-gaz-otklyucheniye-22-avgust-2023-38079702.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
22 августа подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. В одном из районов они продлятся два дня.
2023-08-22T10:20+0500
2023-08-22T10:20+0500
2023-08-22T10:26+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
махалля
общество
график отключений газа
яшнабадский район
бектемирский район
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Яшнабадского и Бектемирского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Яшнабадский район — 10.00 до 17.30: махалля “Олмос”;Бектемирский район — с 10.00 22 августа до 18.00 24 августа:махалли “Ийк Ота” и ”Гулбог”.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
узбекистан
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узбекистан ташкент ремонт махалля общество газ яшнабадский район бектемирский район график отключений газа
узбекистан ташкент ремонт махалля общество газ яшнабадский район бектемирский район график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:20 22.08.2023 (обновлено: 10:26 22.08.2023)
22 августа подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. В одном из районов они продлятся два дня.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Яшнабадского
и Бектемирского
районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:
Яшнабадский район — 10.00 до 17.30:
Бектемирский район — с 10.00 22 августа до 18.00 24 августа:
махалли “Ийк Ота” и ”Гулбог”.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.