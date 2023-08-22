https://uz.sputniknews.ru/20230822/tashkent-gaz-otklyucheniye-22-avgust-2023-38079702.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

22 августа подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. В одном из районов они продлятся два дня.

2023-08-22T10:20+0500

2023-08-22T10:20+0500

2023-08-22T10:26+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

махалля

общество

график отключений газа

яшнабадский район

бектемирский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/964/18/9641887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63de5cb8480b0b8d5630a2fc312149f5.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Яшнабадского и Бектемирского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Яшнабадский район — 10.00 до 17.30: махалля “Олмос”;Бектемирский район — с 10.00 22 августа до 18.00 24 августа:махалли “Ийк Ота” и ”Гулбог”.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

яшнабадский район

бектемирский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент ремонт махалля общество газ яшнабадский район бектемирский район график отключений газа