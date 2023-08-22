Может ли организм накопить витамины за лето — врач

"Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись. Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма", — объяснила она.