Может ли организм накопить витамины за лето — врач
"Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись. Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма", — объяснила она.
"Есть универсальные составы, есть персонализированные, когда есть недостаток по определенным витаминам. Я бы рекомендовала всегда проходить через специалиста. Потому что бывают ситуации, когда у авитаминоза или гипервитаминоза — очень стертая картина, и только доктор может понять — по сбору анамнеза, по клинической картине, — в чем дело, и назначить витамины", — отметила Казачкова.
"Омега — это универсальный строитель нашей клеточной структуры, в частности, клеточной стенки. А от качества клеточной стенки зависит, как работают клетки. Если клеточная стенка нарушена или имеет какие-то дефекты, клетка не может исполнять свои функции и уничтожается, поэтому омега-3 кислоты нужно принимать на постоянной основе”, — пояснила эксперт.