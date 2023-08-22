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Может ли организм накопить витамины за лето — врач
Может ли организм накопить витамины за лето — врач
Съеденные в летний период фрукты и овощи не способствуют созданию запасов витаминов в организме, витаминные комплексы нужно принимать круглогодично.
2023-08-22T23:04+0500
2023-08-22T22:22+0500
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мнение эксперта
овощи
фрукты
витамины
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Многие считают, что за летний период организм накапливает витаминов чуть ли не на год вперед, благодаря обилию фруктов и овощей, однако это далеко не так, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова радио Sputnik.По ее словам, чтобы понять, какие именно комплексы вам подойдут, лучше всего обратиться к специалисту.Кроме того, она рекомендовала в течение всего года принимать омега-3 жирные кислоты.Хорошим дополнением, по ее мнению, являются антиоксидантные средства — витамин E, биофлавоноиды и селен. Ранее врач предупредила, для кого опасен укус осы.
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это интересно овощи фрукты витамины здоровье мнение эксперта
это интересно овощи фрукты витамины здоровье мнение эксперта

Может ли организм накопить витамины за лето — врач

23:04 22.08.2023
© Unsplash/engin akyurtОвощи и фрукты на деревянном столе.
Овощи и фрукты на деревянном столе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
© Unsplash/engin akyurt
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Съеденные в летний период фрукты и овощи не способствуют созданию запасов витаминов в организме, витаминные комплексы нужно принимать круглогодично.
Многие считают, что за летний период организм накапливает витаминов чуть ли не на год вперед, благодаря обилию фруктов и овощей, однако это далеко не так, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова радио Sputnik.

"Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись. Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма", — объяснила она.

По ее словам, чтобы понять, какие именно комплексы вам подойдут, лучше всего обратиться к специалисту.
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin PackagingВитамины.
Витамины. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Витамины.
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packaging

"Есть универсальные составы, есть персонализированные, когда есть недостаток по определенным витаминам. Я бы рекомендовала всегда проходить через специалиста. Потому что бывают ситуации, когда у авитаминоза или гипервитаминоза — очень стертая картина, и только доктор может понять — по сбору анамнеза, по клинической картине, — в чем дело, и назначить витамины", — отметила Казачкова.

Кроме того, она рекомендовала в течение всего года принимать омега-3 жирные кислоты.

"Омега — это универсальный строитель нашей клеточной структуры, в частности, клеточной стенки. А от качества клеточной стенки зависит, как работают клетки. Если клеточная стенка нарушена или имеет какие-то дефекты, клетка не может исполнять свои функции и уничтожается, поэтому омега-3 кислоты нужно принимать на постоянной основе”, — пояснила эксперт.

Хорошим дополнением, по ее мнению, являются антиоксидантные средства — витамин E, биофлавоноиды и селен.
Ранее врач предупредила, для кого опасен укус осы.
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