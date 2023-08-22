https://uz.sputniknews.ru/20230822/yeaes-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-38096588.html

Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет

Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет

Рост наблюдался во всех странах организации, лидером стал Казахстан.

2023-08-22T15:04+0500

2023-08-22T15:04+0500

2023-08-22T15:45+0500

еаэс

сельское хозяйство

продукция

яйца

молоко

скот

птица

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС:На 1 июля 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей ЕАЭС составляло 35,5 млн голов (на 0,6 % больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 15,3 млн (на 1,1 % больше), свиней — 32,9 млн (на 3,4 % больше), овец и коз — 60,5 млн (на 1,1 % больше).Также за первое полугодие этого года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4 %, яиц — на 1,7 %. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении.Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, снижение — в Беларуси.Ранее Sputnik сообщал о росте объема строительства в ЕАЭС.

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