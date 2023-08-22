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https://uz.sputniknews.ru/20230822/yeaes-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-38096588.html
Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет
Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет
Рост наблюдался во всех странах организации, лидером стал Казахстан.
2023-08-22T15:04+0500
2023-08-22T15:45+0500
еаэс
сельское хозяйство
продукция
яйца
молоко
скот
птица
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9&nbsp;% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС:На 1 июля 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей ЕАЭС составляло 35,5 млн голов (на 0,6&nbsp;% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 15,3 млн (на 1,1&nbsp;% больше), свиней — 32,9 млн (на 3,4&nbsp;% больше), овец и коз — 60,5 млн (на 1,1&nbsp;% больше).Также за первое полугодие этого года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6&nbsp;% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4&nbsp;%, яиц — на 1,7&nbsp;%. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении.Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, снижение — в Беларуси.Ранее Sputnik сообщал о росте объема строительства в ЕАЭС.
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еаэс сельское хозяйство продукция мясо молоко скот птица
еаэс сельское хозяйство продукция мясо молоко скот птица

Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет

15:04 22.08.2023 (обновлено: 15:45 22.08.2023)
© Sputnik / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкАграрная выставка
Аграрная выставка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Таисия Воронцова
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Рост наблюдался во всех странах организации, лидером стал Казахстан.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.
Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС:
в Армении — 1,6 %,
в Беларуси — 2,7 %,
в Казахстане —3,2 %,
в Кыргызстане — 2,5 %,
в России — 2,9 %.
На 1 июля 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей ЕАЭС составляло 35,5 млн голов (на 0,6 % больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 15,3 млн (на 1,1 % больше), свиней — 32,9 млн (на 3,4 % больше), овец и коз — 60,5 млн (на 1,1 % больше).
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКоровы на пастбище
Коровы на пастбище - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Коровы на пастбище
© Sputnik / Илья Наймушин
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© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСтадо овец.
Стадо овец. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Стадо овец.
© Sputnik / Егор Еремов
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Также за первое полугодие этого года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4 %, яиц — на 1,7 %. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении.
Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, снижение — в Беларуси.
© Sputnik / Виталий БелоусовКуриные яйца, архивное фото
Куриные яйца, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Куриные яйца, архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Ранее Sputnik сообщал о росте объема строительства в ЕАЭС.
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