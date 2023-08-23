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В ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения — Онищенко
В ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения — Онищенко
Работа по сближению систем и идеологии здравоохранения в пяти странах объединения ведется эволюционно, отметил главный государственный санврач России.
2023-08-23T18:52+0500
2023-08-23T18:52+0500
2023-08-23T19:32+0500
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кыргызстан
армения
здравоохранение
геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза должны выработать общую политику и систему контроля в области биологической безопасности, это подтвердила и недавняя пандемия коронавируса. Об этом в ходе видеомоста заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Академик также отметил, что страны Союза постепенно придут к единой системе здравоохранения, подобно тому, как уже действует общий рынок товаров, услуг и рабочей силы. По его мнению, этот процесс движется эволюционно. Если принять такое решение одномоментно, то административно решить этот вопрос будет сложно, но эволюционный переход к единой системе более эффективен, считает Онищенко.Один из важных инструментов этого процесса - это наднациональные документы. Использование этого инструмента отработано - Евразийская экономическая комиссия с участием стран-участниц уже разработала и приняла более 70 наднациональных документов по разным отраслям экономики.Видеомост "Биобезопасность стран ЕАЭС" объединил журналистов из Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы. Видеомост проходит на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.
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еаэс евразийский экономический союз онищенко здравоохранение единая система здравоохранения еэк
еаэс евразийский экономический союз онищенко здравоохранение единая система здравоохранения еэк
В ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения — Онищенко
18:52 23.08.2023 (обновлено: 19:32 23.08.2023)
Работа по сближению систем и идеологии здравоохранения в пяти странах объединения ведется эволюционно, отметил академик.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза должны выработать общую политику и систему контроля в области биологической безопасности, это подтвердила и недавняя пандемия коронавируса. Об этом в ходе видеомоста заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик также отметил, что страны Союза постепенно придут к единой системе здравоохранения, подобно тому, как уже действует общий рынок товаров, услуг и рабочей силы. По его мнению, этот процесс движется эволюционно.
"Единый стандарт мы не сделаем, но можно максимально приблизить структуры здравоохранения, а самое главное, идеологию этого здравоохранения во всех наших пяти странах... Работа в этом направлении ведется, и ведется более эволюционно, когда принимаются консенсусные решения о принятии тех или иных наднациональных документов", — считает Геннадий Онищенко.
Если принять такое решение одномоментно, то административно решить этот вопрос будет сложно, но эволюционный переход к единой системе более эффективен, считает Онищенко.
Один из важных инструментов этого процесса - это наднациональные документы. Использование этого инструмента отработано - Евразийская экономическая комиссия с участием стран-участниц уже разработала и приняла более 70 наднациональных документов по разным отраслям экономики.
Видеомост "Биобезопасность стран ЕАЭС" объединил журналистов из Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы. Видеомост проходит на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.