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В ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения — Онищенко

В ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения — Онищенко

Работа по сближению систем и идеологии здравоохранения в пяти странах объединения ведется эволюционно, отметил главный государственный санврач России.

2023-08-23T18:52+0500

2023-08-23T18:52+0500

2023-08-23T19:32+0500

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беларусь

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кыргызстан

армения

здравоохранение

геннадий онищенко

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза должны выработать общую политику и систему контроля в области биологической безопасности, это подтвердила и недавняя пандемия коронавируса. Об этом в ходе видеомоста заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Академик также отметил, что страны Союза постепенно придут к единой системе здравоохранения, подобно тому, как уже действует общий рынок товаров, услуг и рабочей силы. По его мнению, этот процесс движется эволюционно. Если принять такое решение одномоментно, то административно решить этот вопрос будет сложно, но эволюционный переход к единой системе более эффективен, считает Онищенко.Один из важных инструментов этого процесса - это наднациональные документы. Использование этого инструмента отработано - Евразийская экономическая комиссия с участием стран-участниц уже разработала и приняла более 70 наднациональных документов по разным отраслям экономики.Видеомост "Биобезопасность стран ЕАЭС" объединил журналистов из Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы. Видеомост проходит на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.

россия

беларусь

казахстан

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