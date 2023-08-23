https://uz.sputniknews.ru/20230823/kak-ilon-mask-prouchil-zelenskogo-za-derzost-38135318.html
Как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость
Как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость
СМИ: после негативной реакции Зеленского на мирный план бизнесмена, Маск оставил ВСУ без доступа к спутниковой связи.
2023-08-23T13:17+0500
2023-08-23T13:17+0500
2023-08-23T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский еженедельник The New Yorker.В октябре 2022 года Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье.По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. После отключения Starlink в ВСУ начался хаос.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2018 года проект реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Ранее Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ.
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политика украина владимир зеленский илон маск связь всу в мире
политика украина владимир зеленский илон маск связь всу в мире
Как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость
13:17 23.08.2023 (обновлено: 13:34 23.08.2023)
СМИ: после негативной реакции Зеленского на мирный план бизнесмена, Маск оставил ВСУ без доступа к спутниковой связи.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американский еженедельник The New Yorker.
В октябре 2022 года Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.
Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье.
"Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы", — сообщил газете солдат по имени Николай.
По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. После отключения Starlink в ВСУ начался хаос.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2018 года проект реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.