В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
Площадь сохранившихся остатков поселения в Кашкадарьинской области составляет 30 гектаров.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сотрудники Самаркандского археологического института обнаружили ряд археологических находок и пластов в районе памятника Ходжа Равшана в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщает Агентство культурного наследия.
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
В Кашкадарье найдены руины древнего села
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
Во время раскопок были вскрыты 4 помещения из остатков села, относящегося к периоду Амира Темура.
“Как оказалось, село, расположенное на месте этого памятника, находится на караванном пути из Карши в Бухару, где проживали люди в XIII-XIV веках. Площадь сохранившихся сегодня остатков составляет 30 гектаров”, — говорится в сообщении.
По мнению специалистов, жители села "были более развиты в культурном отношении в конце чагатайского периода и во времена Амира Темура".
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
В Кашкадарье найдены руины древнего села
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
В числе археологических находок — плитка, глазурованная керамика, металлические хозяйственные предметы и другие редкие объекты.
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