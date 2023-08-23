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В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото
В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото
Площадь сохранившихся остатков поселения в Кашкадарьинской области составляет 30 гектаров.
2023-08-23T15:07+0500
2023-08-23T15:07+0500
культура
история
амир темур
кашкадарьинская область
археологические раскопки
село
узбекистан
фото
это интересно
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сотрудники Самаркандского археологического института обнаружили ряд археологических находок и пластов в районе памятника Ходжа Равшана в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщает Агентство культурного наследия.Во время раскопок были вскрыты 4 помещения из остатков села, относящегося к периоду Амира Темура.По мнению специалистов, жители села "были более развиты в культурном отношении в конце чагатайского периода и во времена Амира Темура".В числе археологических находок — плитка, глазурованная керамика, металлические хозяйственные предметы и другие редкие объекты.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами.
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культура история амир темур узбекистан кашкадарьинская область археологические раскопки село узбекистан фото
культура история амир темур узбекистан кашкадарьинская область археологические раскопки село узбекистан фото

В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото

15:07 23.08.2023
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
В Кашкадарье найдены руины древнего села - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
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Площадь сохранившихся остатков поселения в Кашкадарьинской области составляет 30 гектаров.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сотрудники Самаркандского археологического института обнаружили ряд археологических находок и пластов в районе памятника Ходжа Равшана в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщает Агентство культурного наследия.
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
В Кашкадарье найдены руины древнего села - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
В Кашкадарье найдены руины древнего села
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
Во время раскопок были вскрыты 4 помещения из остатков села, относящегося к периоду Амира Темура.

“Как оказалось, село, расположенное на месте этого памятника, находится на караванном пути из Карши в Бухару, где проживали люди в XIII-XIV веках. Площадь сохранившихся сегодня остатков составляет 30 гектаров”, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, жители села "были более развиты в культурном отношении в конце чагатайского периода и во времена Амира Темура".
© Агентство культурного наследия республики УзбекистанВ Кашкадарье найдены руины древнего села
В Кашкадарье найдены руины древнего села - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
В Кашкадарье найдены руины древнего села
© Агентство культурного наследия республики Узбекистан
В числе археологических находок — плитка, глазурованная керамика, металлические хозяйственные предметы и другие редкие объекты.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами.
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