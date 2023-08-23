https://uz.sputniknews.ru/20230823/kashkadarya-arxeologi-naxodka-selo-drevnost-38139361.html

В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото

В Узбекистане обнаружили руины села времен Амира Тимура — фото

Площадь сохранившихся остатков поселения в Кашкадарьинской области составляет 30 гектаров.

2023-08-23T15:07+0500

2023-08-23T15:07+0500

2023-08-23T15:07+0500

культура

история

амир темур

кашкадарьинская область

археологические раскопки

село

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сотрудники Самаркандского археологического института обнаружили ряд археологических находок и пластов в районе памятника Ходжа Равшана в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщает Агентство культурного наследия.Во время раскопок были вскрыты 4 помещения из остатков села, относящегося к периоду Амира Темура.По мнению специалистов, жители села "были более развиты в культурном отношении в конце чагатайского периода и во времена Амира Темура".В числе археологических находок — плитка, глазурованная керамика, металлические хозяйственные предметы и другие редкие объекты.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами.

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культура история амир темур узбекистан кашкадарьинская область археологические раскопки село узбекистан фото