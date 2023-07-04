https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-namangan-oblast-arxeologi-naxodka-monety-redkost-36523439.html

В Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами — фото

В Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами — фото

В настоящее время эксперты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности находки.

2023-07-04T12:38+0500

2023-07-04T12:38+0500

2023-07-04T12:38+0500

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наманганская область

археологические раскопки

находка

монеты

фото

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Наманганской области археологи обнаружили редкие монеты. Возраст находки примерно 1 200 — 1 500 лет, сообщает пресс-служба областной администрации.Монеты нашли на территории городища Ахси, расположенном на правом берегу реки Сырдарья.В числе находок — бактрийские серебряные монеты 475-600 годов, а также серебряные монеты эпохи Караханидов, которые относят примерно к IX веку. Экспертов заинтересовала еще одна монета с арабской письменностью на аверсе (лицевой стороне) и китайскими иероглифами на реверсе (оборотной стороне).В настоящее время специалисты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности.И это не единственная находка археологов за последнее время. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды.

узбекистан

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