https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-namangan-oblast-arxeologi-naxodka-monety-redkost-36523439.html
В Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами — фото
В Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами — фото
В настоящее время эксперты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности находки.
2023-07-04T12:38+0500
2023-07-04T12:38+0500
2023-07-04T12:38+0500
это интересно
общество
узбекистан
наманганская область
археологические раскопки
находка
монеты
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36511778_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_53ffdac07b79d921cc4dc971187c048f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Наманганской области археологи обнаружили редкие монеты. Возраст находки примерно 1 200 — 1 500 лет, сообщает пресс-служба областной администрации.Монеты нашли на территории городища Ахси, расположенном на правом берегу реки Сырдарья.В числе находок — бактрийские серебряные монеты 475-600 годов, а также серебряные монеты эпохи Караханидов, которые относят примерно к IX веку. Экспертов заинтересовала еще одна монета с арабской письменностью на аверсе (лицевой стороне) и китайскими иероглифами на реверсе (оборотной стороне).В настоящее время специалисты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности.И это не единственная находка археологов за последнее время. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды.
узбекистан
наманганская область
находка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36511778_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_26a680df4206109c8597f2c7c8c78778.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан наманганская область археологические раскопки находка монеты фото
общество узбекистан наманганская область археологические раскопки находка монеты фото
В Намангане нашли редкие монеты с арабской вязью и китайскими иероглифами — фото
В настоящее время эксперты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности находки.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
В Наманганской области археологи обнаружили редкие монеты. Возраст находки примерно 1 200 — 1 500 лет, сообщает пресс-служба
областной администрации.
Монеты нашли на территории городища Ахси, расположенном на правом берегу реки Сырдарья.
В числе находок — бактрийские серебряные монеты 475-600 годов, а также серебряные монеты эпохи Караханидов, которые относят примерно к IX веку. Экспертов заинтересовала еще одна монета с арабской письменностью на аверсе (лицевой стороне) и китайскими иероглифами на реверсе (оборотной стороне).
"В настоящее время в музее Ахси хранится более тысячи монет разных периодов истории... Видя масштабные строительные работы на территории археологических комплексов Новый Ахси и Ахсикент, граждане дарят музею редчайшие артефакты, хранившиеся веками", — рассказал руководитель комплекса Билолхон Рустамов.
В настоящее время специалисты изучают изображения и надписи на монетах, из какого металла они изготовлены, уровень сохранности, историю чеканки и другие особенности.
И это не единственная находка археологов за последнее время. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды.