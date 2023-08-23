https://uz.sputniknews.ru/20230823/mirziyoyev-aliyev-shkola-fizuli-otkrytiye-38136296.html
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли школу в Физули
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли школу в Физули
Школа №1 им. Мирзо Улугбека, построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест.
2023-08-23T13:50+0500
2023-08-23T13:50+0500
2023-08-23T13:50+0500
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
азербайджан
открытие
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули, сообщает Sputnik Азербайджан.Она построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест. Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.
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узбекистан общество шавкат мирзиёев президент узбекистана азербайджан государственный визит ильхам алиев школа политика физули
узбекистан общество шавкат мирзиёев президент узбекистана азербайджан государственный визит ильхам алиев школа политика физули
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли школу в Физули
Школа № 1 им. Мирзо Улугбека построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули, сообщает Sputnik Азербайджан.
Она построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест.
“В учебном заведении созданы 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека”, — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.