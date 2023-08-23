https://uz.sputniknews.ru/20230823/mirziyoyev-aliyev-shkola-fizuli-otkrytiye-38136296.html

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли школу в Физули

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев открыли школу в Физули

Школа №1 им. Мирзо Улугбека, построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест.

2023-08-23T13:50+0500

2023-08-23T13:50+0500

2023-08-23T13:50+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

азербайджан

открытие

школа

политика

общество

физули

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38135982_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_dc378505a1f53a35d88525692dae527b.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули, сообщает Sputnik Азербайджан.Она построена по инициативе узбекской стороны и рассчитана на 960 мест. Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.

узбекистан

физули

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество шавкат мирзиёев президент узбекистана азербайджан государственный визит ильхам алиев школа политика физули