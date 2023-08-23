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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230823/rossiyskiye-voyennoslujaschiye-unichtojili-vosem-opornyx-punktov-vsu-38124039.html
Российские военнослужащие уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ
Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного
2023-08-23T10:37+0500
2023-08-23T11:22+0500
россия
восток
группировка
военнослужащие
спецоперация россии по защите донбасса
боевики
всу
техника
военная техника
ракета
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости.Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь".
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россия всу уничтожение опорный пункт бойцы группировка восток эвакуация подбитая техника противник ротация район урожайного совхоз октябрь пречистовка днр новодаровка
россия всу уничтожение опорный пункт бойцы группировка восток эвакуация подбитая техника противник ротация район урожайного совхоз октябрь пречистовка днр новодаровка

Российские военнослужащие уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ

10:37 23.08.2023 (обновлено: 11:22 23.08.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ", — рассказал он.
Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.
В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ.
"Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", — добавил Чехов.
Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь".

"Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", — заключил начальник пресс-центра.

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