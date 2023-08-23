https://uz.sputniknews.ru/20230823/rossiyskiye-voyennoslujaschiye-unichtojili-vosem-opornyx-punktov-vsu-38124039.html

Российские военнослужащие уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного

2023-08-23T10:37+0500

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россия

восток

группировка

военнослужащие

спецоперация россии по защите донбасса

боевики

всу

техника

военная техника

ракета

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости.Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь".

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