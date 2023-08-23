https://uz.sputniknews.ru/20230823/rossiyskiye-voyennyye-popytka-ataka-ukraina-bespilotnik-moskva-38123043.html

Российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников в Москве

Российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников в Москве

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Киев атаковал объекты в Москве тремя беспилотниками, два сбили силы ПВО, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса... 23.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-23T09:54+0500

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2023-08-23T09:54+0500

россия

атака

беспилотник

москва

москва-сити

киев

пво

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Киев атаковал объекты в Москве тремя беспилотниками, два сбили силы ПВО, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет. Об этом рассказали в среду в Минобороны России, сообщает РИА Новости.Третий БПЛА, как уточнили в Минобороны, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы, в результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.В ночь на 1 августа один дрон врезался в башню комплекса после того, как его подавили средства радиоэлектронной борьбы, жертв и пострадавших не было. Еще два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами.За два дня до этого в результате атаки были повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити", жертв и пострадавших не было. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-Сити".

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