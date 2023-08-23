https://uz.sputniknews.ru/20230823/stress-pitaniye-diyetolog-rekomendatsii-38140667.html

Что есть при стрессе — диетолог

Что есть при стрессе — диетолог

При психоэмоциональных перегрузках полезно включать в меню ягоды, фрукты, зелень и жирную рыбу.

2023-08-23T22:07+0500

2023-08-23T22:07+0500

2023-08-23T22:07+0500

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Самый надежный способ снять психоэмоциональное напряжение — посетить психолога, однако грамотно составленный рацион тоже может благотворно повлиять на состояние человека в стрессовой ситуации, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский радио Sputnik.Также врач перечислил продукты, в которых содержатся эти вещества.В заключение он рекомендовал при повышенных психоэмоциональных нагрузках употреблять перепелиные яйца, а также хрустящие овощи ярких цветов, например, морковь и болгарский перец.Ранее врач объяснил, может ли организм накопить витамины за лето.

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это интересно правильное питание еда стресс мнение эксперта