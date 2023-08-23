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Что есть при стрессе — диетолог
Что есть при стрессе — диетолог
При психоэмоциональных перегрузках полезно включать в меню ягоды, фрукты, зелень и жирную рыбу.
2023-08-23T22:07+0500
2023-08-23T22:07+0500
это интересно
правильное питание
еда
стресс
мнение эксперта
здоровье
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Самый надежный способ снять психоэмоциональное напряжение — посетить психолога, однако грамотно составленный рацион тоже может благотворно повлиять на состояние человека в стрессовой ситуации, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский радио Sputnik.Также врач перечислил продукты, в которых содержатся эти вещества.В заключение он рекомендовал при повышенных психоэмоциональных нагрузках употреблять перепелиные яйца, а также хрустящие овощи ярких цветов, например, морковь и болгарский перец.Ранее врач объяснил, может ли организм накопить витамины за лето.
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это интересно правильное питание еда стресс мнение эксперта
это интересно правильное питание еда стресс мнение эксперта

Что есть при стрессе — диетолог

22:07 23.08.2023
© iStock.com / MurataniСалат с лососем и творожным сыром
Салат с лососем и творожным сыром - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / Muratani
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При психоэмоциональных перегрузках полезно включать в меню ягоды, фрукты, зелень и жирную рыбу.
Самый надежный способ снять психоэмоциональное напряжение — посетить психолога, однако грамотно составленный рацион тоже может благотворно повлиять на состояние человека в стрессовой ситуации, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский радио Sputnik.

"Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках. Также они могут помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам. Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", — объяснил он.

Также врач перечислил продукты, в которых содержатся эти вещества.

"Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния. Сколько ягод, фруктов и зелени должно быть в рационе, чтобы помочь организму пережить психоэмоциональные перегрузки? Все очень просто — примерно четверть полноценного приема пищи. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты — это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака — подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе", — указал Бобровский.

В заключение он рекомендовал при повышенных психоэмоциональных нагрузках употреблять перепелиные яйца, а также хрустящие овощи ярких цветов, например, морковь и болгарский перец.
Ранее врач объяснил, может ли организм накопить витамины за лето.
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