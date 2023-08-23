Что есть при стрессе — диетолог
"Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках. Также они могут помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам. Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", — объяснил он.
"Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния. Сколько ягод, фруктов и зелени должно быть в рационе, чтобы помочь организму пережить психоэмоциональные перегрузки? Все очень просто — примерно четверть полноценного приема пищи. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты — это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака — подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе", — указал Бобровский.