https://uz.sputniknews.ru/20230823/studenty-uzbekistan-stajirovka-posolstvo-moskva-38143495.html

Студенты из Узбекистана проходят стажировку в посольстве республики в России

Студенты из Узбекистана проходят стажировку в посольстве республики в России

Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится до 3 сентября.

2023-08-23T15:54+0500

2023-08-23T15:54+0500

2023-08-23T15:54+0500

узбекистан

студенты

стажировка

россия

москва

посольство республики узбекистан в рф

политика

дипломаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38143013_0:38:610:381_1920x0_80_0_0_c3e5dfee6d34e09dc65f9ea495fc8435.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Группа студентов, изучающих международные отношения в вузах Узбекистана, проходит стажировку в посольстве республики в России, сообщает ИА “Дунё”.Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится с 14 августа по 3 сентября. В нем участвуют 11 талантливых студентов Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ташкентского государственного юридического университета и Ташкентского государственного экономического университета.Студенты проходят практику в пресс-службе, торгово-экономическом, политическом, консульском и других отделах посольства Узбекистана в Москве.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан студенты стажировка россия москва посольство республики узбекистан в рф политика дипломаты