https://uz.sputniknews.ru/20230823/studenty-uzbekistan-stajirovka-posolstvo-moskva-38143495.html
Студенты из Узбекистана проходят стажировку в посольстве республики в России
Студенты из Узбекистана проходят стажировку в посольстве республики в России
Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится до 3 сентября.
2023-08-23T15:54+0500
2023-08-23T15:54+0500
2023-08-23T15:54+0500
узбекистан
студенты
стажировка
россия
москва
посольство республики узбекистан в рф
политика
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38143013_0:38:610:381_1920x0_80_0_0_c3e5dfee6d34e09dc65f9ea495fc8435.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Группа студентов, изучающих международные отношения в вузах Узбекистана, проходит стажировку в посольстве республики в России, сообщает ИА “Дунё”.Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится с 14 августа по 3 сентября. В нем участвуют 11 талантливых студентов Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ташкентского государственного юридического университета и Ташкентского государственного экономического университета.Студенты проходят практику в пресс-службе, торгово-экономическом, политическом, консульском и других отделах посольства Узбекистана в Москве.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38143013_21:0:581:420_1920x0_80_0_0_e324bdd3204b1d58512c1efbe39ecb48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан студенты стажировка россия москва посольство республики узбекистан в рф политика дипломаты
узбекистан студенты стажировка россия москва посольство республики узбекистан в рф политика дипломаты
Студенты из Узбекистана проходят стажировку в посольстве республики в России
Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится до 3 сентября.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Группа студентов, изучающих международные отношения в вузах Узбекистана, проходит стажировку в посольстве республики в России, сообщает ИА “Дунё”.
Проект, который реализуют при поддержке МИД РУз, продлится с 14 августа по 3 сентября. В нем участвуют 11 талантливых студентов Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ташкентского государственного юридического университета и Ташкентского государственного экономического университета.
“Основная цель нашей стажировки — изучение опыта узбекских дипломатов. Посольство в Москве является крупнейшим дипломатическим представительством Узбекистана за рубежом и располагает штатом квалифицированных специалистов. Мы надеемся и будем стремиться в следующий раз вернуться сюда уже в качестве дипломатов”, — рассказала студентка Университета мировой экономики и дипломатии Умида Нурматова.
Студенты проходят практику в пресс-службе, торгово-экономическом, политическом, консульском и других отделах посольства Узбекистана в Москве.