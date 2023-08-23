https://uz.sputniknews.ru/20230823/tashkent-gaz-otklyucheniye-24-avgust-2023-38122881.html

Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации

Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации

23 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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узбекистан

ташкент

газ

ремонт

район

юнусабадский район

махалля

общество

график отключений газа

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Юнусабадского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 в махаллях “Юртобод”, “Шоштепа” и “Увайсий” для 2 052 жилых домов и 16 оптовых потребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

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