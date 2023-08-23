https://uz.sputniknews.ru/20230823/tashkent-gaz-otklyucheniye-24-avgust-2023-38122881.html
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
23 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-08-23T10:09+0500
2023-08-23T10:09+0500
2023-08-23T11:20+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
район
юнусабадский район
махалля
общество
график отключений газа
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Юнусабадского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 в махаллях “Юртобод”, “Шоштепа” и “Увайсий” для 2 052 жилых домов и 16 оптовых потребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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узбекистан ташкент газ ремонт махалля общество график отключений газа
узбекистан ташкент газ ремонт махалля общество график отключений газа
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
10:09 23.08.2023 (обновлено: 11:20 23.08.2023)
24 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Юнусабадского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 в махаллях “Юртобод”, “Шоштепа” и “Увайсий” для 2 052 жилых домов и 16 оптовых потребителей.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.