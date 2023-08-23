https://uz.sputniknews.ru/20230823/turisticheskiy-sentr-samarkand-turisty-gosti-38145504.html
Туристический центр в Самарканде за полгода посетили более 40 тысяч гостей
Туристический центр в Самарканде за полгода посетили более 40 тысяч гостей
В августе исполнился ровно год с запуска масштабного туристического проекта — Самаркандского туристического центра Silk Road Samarkand
2023-08-23T16:32+0500
2023-08-23T16:32+0500
2023-08-23T16:41+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Туристический центр Silk Road Samarkand с начала 2023 года принял более 40 000 туристов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе туристического комплекса.Основной поток гостей из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции, Азербайджана. Помимо этого, с начала года в комплексе Silk Road Samarkand прошло больше двух десятков мероприятий международного уровня. Среди них — cаммит министров иностранных дел СНГ, заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода "Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай", а также чемпионат Азии по триатлону и паратриатлону. В сентябре прошлого года здесь состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. Напомним, общая площадь комплекса составляет более 260 га, включая 40 га акватории республиканского гребного канала и около 170 га зеленых насаждений. Для удобства передвижения по территории проложили более 39,5 км пешеходных и 19,5 км велодорожек.
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узбекистан самарканд туризм туристический комплекс silk road samarkand
узбекистан самарканд туризм туристический комплекс silk road samarkand
Туристический центр в Самарканде за полгода посетили более 40 тысяч гостей
16:32 23.08.2023 (обновлено: 16:41 23.08.2023)
В августе исполнился ровно год с запуска масштабного туристического проекта — Самаркандского туристического центра Silk Road Samarkand.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Туристический центр Silk Road Samarkand с начала 2023 года принял более 40 000 туристов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе туристического комплекса.
Основной поток гостей из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции, Азербайджана.
Помимо этого, с начала года в комплексе Silk Road Samarkand прошло больше двух десятков мероприятий международного уровня. Среди них — cаммит министров иностранных дел СНГ, заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода "Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай", а также чемпионат Азии по триатлону и паратриатлону.
В сентябре прошлого года здесь состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним, общая площадь комплекса составляет более 260 га, включая 40 га акватории республиканского гребного канала и около 170 га зеленых насаждений. Для удобства передвижения по территории проложили более 39,5 км пешеходных и 19,5 км велодорожек.