https://uz.sputniknews.ru/20230823/uzbekistan-azerbaydjan-dogovor-vyraschivaniye-funduk-38128817.html

Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук

Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук

Меморандум о сотрудничестве в области выращивания фундука подписан в рамках госвизита главы государства в Азербайджан

2023-08-23T11:41+0500

2023-08-23T11:41+0500

2023-08-23T12:15+0500

узбекистан

азербайджан

минсельхоз узбекистана

меморандум

сотрудничество

государственный визит

фундук

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук, сообщает Минсельхоз. Меморандум о сотрудничестве в этом направлении подписали министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов и директор компании "Agrarco" Джавид Казимов.В ходе переговоров стороны обсудили выращивание и переработку фундука в Узбекистане. Рассмотрели также перспективы обмена опытом и отправку в Азербайджан специалистов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука.Ранее мы сообщали, что производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет.В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС:

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