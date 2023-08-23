https://uz.sputniknews.ru/20230823/uzbekistan-azerbaydjan-dogovor-vyraschivaniye-funduk-38128817.html
Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук
Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук
Меморандум о сотрудничестве в области выращивания фундука подписан в рамках госвизита главы государства в Азербайджан
2023-08-23T11:41+0500
2023-08-23T11:41+0500
2023-08-23T12:15+0500
узбекистан
азербайджан
минсельхоз узбекистана
меморандум
сотрудничество
государственный визит
фундук
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук, сообщает Минсельхоз. Меморандум о сотрудничестве в этом направлении подписали министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов и директор компании "Agrarco" Джавид Казимов.В ходе переговоров стороны обсудили выращивание и переработку фундука в Узбекистане. Рассмотрели также перспективы обмена опытом и отправку в Азербайджан специалистов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука.Ранее мы сообщали, что производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС растет.В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС:
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узбекистан азербайджан сотрудничеств подписание меморандум выращивание фундук министр минсельхоз азиз воитов директор компании agrarco джавид казимов переговоры выращивание переработка
узбекистан азербайджан сотрудничеств подписание меморандум выращивание фундук министр минсельхоз азиз воитов директор компании agrarco джавид казимов переговоры выращивание переработка
Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук
11:41 23.08.2023 (обновлено: 12:15 23.08.2023)
Меморандум о сотрудничестве в области выращивания фундука подписан в рамках госвизита главы государства в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Узбекистан и Азербайджан договорились выращивать фундук, сообщает Минсельхоз
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Меморандум о сотрудничестве в этом направлении подписали министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов и директор компании "Agrarco" Джавид Казимов.
В ходе переговоров стороны обсудили выращивание и переработку фундука в Узбекистане. Рассмотрели также перспективы обмена опытом и отправку в Азербайджан специалистов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука.
"Целью встречи стало ознакомление с опытом по выращиванию фундука, его переработке и развитию садоводства в целом. Также обсуждались вопросы продвижения и развития узбекско-азербайджанских связей в сфере сельского хозяйства", — говорится в сообщении.
В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах ЕАЭС.
Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Увеличение производства сельхозпродукции в странах ЕАЭС: