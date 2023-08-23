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Четыре футбольных клуба из Узбекистана сыграют в Лиге чемпионов

Четыре футбольных клуба из Узбекистана сыграют в Лиге чемпионов

В последний раз четыре команды участвовали в самом престижном турнире Азии в 2016 году.

2023-08-23T12:17+0500

2023-08-23T12:17+0500

2023-08-23T12:17+0500

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Накануне “АГМК” на выезде в матче плей-офф одержал победу со счетом 1:0 над катарским “Аль-Араби”, а “Навбахор” с таким же счетом обыграл катарскую “Аль-Вакру”, — сообщает SUPERLIGA.Таким образом, в самом престижном турнире Азии Узбекистан будут представлять сразу четыре клуба — “Пахтакор”, “Насаф”, “Навбахор” и ”АГМК”. Последний раз такое количество команд участвовало в нем в 2016 году. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 24 августа в Куала-Лумпуре.Ранее Sputnik сообщал о том, что известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны".

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