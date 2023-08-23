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https://uz.sputniknews.ru/20230823/uzbekistan-kluba-igra-liga-chempionov-38129886.html
Четыре футбольных клуба из Узбекистана сыграют в Лиге чемпионов
Четыре футбольных клуба из Узбекистана сыграют в Лиге чемпионов
В последний раз четыре команды участвовали в самом престижном турнире Азии в 2016 году.
2023-08-23T12:17+0500
2023-08-23T12:17+0500
узбекистан
футбол
азиатская конфедерация футбола
лига чемпионов азии
турнир
спорт
клуб
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Накануне “АГМК” на выезде в матче плей-офф одержал победу со счетом 1:0 над катарским “Аль-Араби”, а “Навбахор” с таким же счетом обыграл катарскую “Аль-Вакру”, — сообщает SUPERLIGA.Таким образом, в самом престижном турнире Азии Узбекистан будут представлять сразу четыре клуба — “Пахтакор”, “Насаф”, “Навбахор” и ”АГМК”. Последний раз такое количество команд участвовало в нем в 2016 году. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 24 августа в Куала-Лумпуре.Ранее Sputnik сообщал о том, что известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны".
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узбекистан футбол азиатская конфедерация футбола лига чемпионов азии турнир спорт клуб
узбекистан футбол азиатская конфедерация футбола лига чемпионов азии турнир спорт клуб

Четыре футбольных клуба из Узбекистана сыграют в Лиге чемпионов

12:17 23.08.2023
CC0 / Andy03 / Soccer ballФутбольный мяч на зеленой траве.
Футбольный мяч на зеленой траве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
CC0 / Andy03 / Soccer ball
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Наманганский "Навбахор" и алмалыкский “АГМК” вышли в групповой этап Лиги чемпионов АФК. Последний раз четыре команды участвовали в самом престижном турнире 2016 году.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Накануне “АГМК” на выезде в матче плей-офф одержал победу со счетом 1:0 над катарским “Аль-Араби”, а “Навбахор” с таким же счетом обыграл катарскую “Аль-Вакру”, — сообщает SUPERLIGA.
Таким образом, в самом престижном турнире Азии Узбекистан будут представлять сразу четыре клуба — “Пахтакор”, “Насаф”, “Навбахор” и ”АГМК”. Последний раз такое количество команд участвовало в нем в 2016 году.
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 24 августа в Куала-Лумпуре.
Ранее Sputnik сообщал о том, что известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны".
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