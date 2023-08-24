https://uz.sputniknews.ru/20230824/briks-novyye-strany-38166270.html

СМИ назвали страны, которые войдут в БРИКС

СМИ назвали страны, которые войдут в БРИКС

Новыми членами объединения БРИКС станут пять стран, в том числе Иран и Саудовская Аравия

2023-08-24T09:40+0500

2023-08-24T09:40+0500

2023-08-24T10:34+0500

в мире

брикс

сергей лавров

владимир путин

аргентина

юар

иран

саммит

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский новостной портал UOL.По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу, чтобы обеспечить региональный баланс внутри объединения.В соответствии с этим принципом в БРИКС рассматривают также присоединение еще одной африканской страны.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв соответствующий документ. Напомним, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее Sputnik сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.

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