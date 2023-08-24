https://uz.sputniknews.ru/20230824/briks-novyye-strany-38166270.html
СМИ назвали страны, которые войдут в БРИКС
СМИ назвали страны, которые войдут в БРИКС
Новыми членами объединения БРИКС станут пять стран, в том числе Иран и Саудовская Аравия
2023-08-24T09:40+0500
2023-08-24T09:40+0500
2023-08-24T10:34+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский новостной портал UOL.По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу, чтобы обеспечить региональный баланс внутри объединения.В соответствии с этим принципом в БРИКС рассматривают также присоединение еще одной африканской страны.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв соответствующий документ. Напомним, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее Sputnik сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.
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в мире брикс сергей лавров владимир путин юар аргентина саммит иран
в мире брикс сергей лавров владимир путин юар аргентина саммит иран
СМИ назвали страны, которые войдут в БРИКС
09:40 24.08.2023 (обновлено: 10:34 24.08.2023)
Новыми членами объединения БРИКС станут пять стран, в том числе Иран и Саудовская Аравия.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бразильский новостной портал UOL.
По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу, чтобы обеспечить региональный баланс внутри объединения.
"БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", — указано в сообщении.
В соответствии с этим принципом в БРИКС рассматривают также присоединение еще одной африканской страны.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв соответствующий документ.
Напомним, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Ранее Sputnik
сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.