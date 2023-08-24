https://uz.sputniknews.ru/20230824/briks-sammit-itogi-deklaratsiya-38177983.html

Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР — главное

Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР — главное

В документе указано на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем.

2023-08-24T13:07+0500

2023-08-24T13:07+0500

2023-08-24T13:36+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию XV саммита в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафоса.В документе обращается внимание на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем. Лидеры поручили министрам финансов своих стран рассмотреть эти вопросы.Также организация, обеспокоенная конфликтами в мире, подтвердила, что выступает за их мирное решение. Ранее Sputnik сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.

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