https://uz.sputniknews.ru/20230824/briks-sammit-itogi-deklaratsiya-38177983.html
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР — главное
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР — главное
В документе указано на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем.
2023-08-24T13:07+0500
2023-08-24T13:07+0500
2023-08-24T13:36+0500
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декларация
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию XV саммита в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафоса.В документе обращается внимание на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем. Лидеры поручили министрам финансов своих стран рассмотреть эти вопросы.Также организация, обеспокоенная конфликтами в мире, подтвердила, что выступает за их мирное решение. Ранее Sputnik сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.
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в мире брикс юар саммит итоги деларация
в мире брикс юар саммит итоги деларация
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР — главное
13:07 24.08.2023 (обновлено: 13:36 24.08.2023)
В документе указано на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию XV саммита в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости
со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафоса.
В документе обращается внимание на необходимость использования местных валют в расчетах, а также альтернативных платежных систем. Лидеры поручили министрам финансов своих стран рассмотреть эти вопросы.
Также организация, обеспокоенная конфликтами в мире, подтвердила, что выступает за их мирное решение.
Ранее Sputnik
сообщал о том, какие ключевые заявления сделал Путин на саммите БРИКС.