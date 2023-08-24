https://uz.sputniknews.ru/20230824/chempionat-mira-dzyudo-yuniory-uzbekistan-medal-38170860.html

Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль

Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль

В Хорватии проходит чемпионат мира по дзюдо среди юниоров

2023-08-24T10:40+0500

2023-08-24T10:40+0500

2023-08-24T10:59+0500

спорт

дзюдо

хорватия

чемпионат мира

медаль

бронза

лазиза хайдарова

юниоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/06/32025692_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_d7b199174d22b08b154894ecb3c504d1.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова. Напомним, в первый день соревнований выступили: -50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).В рамках первого дня спортсмены боролись за медали в легких весовых категориях.

хорватия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хорватия чемпионат мира дзюдо юниоры первый день третье место медаль бронза лазиза хайдарова