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Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль
Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль
В Хорватии проходит чемпионат мира по дзюдо среди юниоров
2023-08-24T10:40+0500
2023-08-24T10:40+0500
2023-08-24T10:59+0500
спорт
дзюдо
хорватия
чемпионат мира
медаль
бронза
лазиза хайдарова
юниоры
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова. Напомним, в первый день соревнований выступили: -50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).В рамках первого дня спортсмены боролись за медали в легких весовых категориях.
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узбекистан хорватия чемпионат мира дзюдо юниоры первый день третье место медаль бронза лазиза хайдарова
узбекистан хорватия чемпионат мира дзюдо юниоры первый день третье место медаль бронза лазиза хайдарова
Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль
10:40 24.08.2023 (обновлено: 10:59 24.08.2023)
В Хорватии проходит чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК
.
В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова.
"В четвертьфинале Хайдарова уступила сопернице из Индии. После этого в утешительном поединке ей удалось одолеть испанку Марту Олес, а затем в борьбе за третье место — Бегумназ Догруйол из Турции", — говорится в сообщении.
Напомним, в первый день соревнований выступили
:
-50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);
-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);
-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);
-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).
В рамках первого дня спортсмены боролись за медали в легких весовых категориях.