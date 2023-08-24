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Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль
Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль
В Хорватии проходит чемпионат мира по дзюдо среди юниоров
2023-08-24T10:40+0500
2023-08-24T10:59+0500
спорт
дзюдо
хорватия
чемпионат мира
медаль
бронза
лазиза хайдарова
юниоры
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова. Напомним, в первый день соревнований выступили: -50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).В рамках первого дня спортсмены боролись за медали в легких весовых категориях.
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узбекистан хорватия чемпионат мира дзюдо юниоры первый день третье место медаль бронза лазиза хайдарова
узбекистан хорватия чемпионат мира дзюдо юниоры первый день третье место медаль бронза лазиза хайдарова

Чемпионат мира по дзюдо: сборная Узбекистана завоевала медаль

10:40 24.08.2023 (обновлено: 10:59 24.08.2023)
© Федерация дзюдо УзбекистанаЧемпионат Узбекистана среди юниоров. Архивное фото
Чемпионат Узбекистана среди юниоров. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Федерация дзюдо Узбекистана
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В Хорватии проходит чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК.
В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова.
© НОК УзбекистанаТретье место на ЧМ по дзюдо среди юниоров заняла Лазиза Хайдарова
Третье место на ЧМ по дзюдо среди юниоров заняла Лазиза Хайдарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Третье место на ЧМ по дзюдо среди юниоров заняла Лазиза Хайдарова
© НОК Узбекистана
"В четвертьфинале Хайдарова уступила сопернице из Индии. После этого в утешительном поединке ей удалось одолеть испанку Марту Олес, а затем в борьбе за третье место — Бегумназ Догруйол из Турции", — говорится в сообщении.
Напомним, в первый день соревнований выступили:
-50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);
-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);
-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);
-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).
В рамках первого дня спортсмены боролись за медали в легких весовых категориях.
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