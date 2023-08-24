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https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-posetil-kompleks-imama-buxari-v-samarkandskoy-oblasti--foto-38184988.html
Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самаркандской области — фото
Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самаркандской области — фото
Глава Узбекистана подчеркнул, что в Самарканде необходимо сформировать аналогичную бухарской модель исламского просвещения.
2023-08-24T14:18+0500
2023-08-24T14:24+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самаркандская область
визит
имам аль-бухари
мавзолей
общество
религия
молодежь
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандскую область посетил мавзолей Имама Бухари в Пайарыкском районе, сообщает пресс-служба президента.Также он отметил, что в Самарканде необходимо сформировать аналогичную бухарской модель исламского просвещения. Кроме того, глава республики дал указание усилить работу по ограждению молодежи от чуждых идей, борьбе против невежества путем просвещения с использованием наследия ученых прошлого. В настоящее время комплекс Имама Бухари обновляют. Мирзиёев осмотрел варианты его отделки.
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самаркандская область
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит самаркандская область мавзолей имам аль-бухари общество религия образование фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит самаркандская область мавзолей имам аль-бухари общество религия образование фото

Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самаркандской области — фото

14:18 24.08.2023 (обновлено: 14:24 24.08.2023)
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В настоящее время комплекс Имама Бухари обновляют. Глава республики осмотрел варианты его отделки.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандскую область посетил мавзолей Имама Бухари в Пайарыкском районе, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа.

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа.

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

В мавзолее Имама Бухари были прочитаны суры из Корана и дуа.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области.

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными работами в комплексе Имама Бухари.

Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными работами в комплексе Имама Бухари. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными работами в комплексе Имама Бухари.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Строительные работы в комплексе Имама Бухари.

Строительные работы в комплексе Имама Бухари. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Строительные работы в комплексе Имама Бухари.

“Просим Всевышнего Аллаха оберегать мир и спокойствие в нашей стране, ниспослать нам процветание и достаток. Вот, осталось совсем немного до празднования 32-летия нашей Независимости. Мы благодарны за то, что наш народ прошел такой большой путь. И вместе с тем мы поставили перед собой большие планы. Для их достижения нам нужно работать в два раза упорнее, усилить внимание воспитанию молодежи. Результаты будут высокими тогда, когда во всех сферах в приоритете образование и знания. Мы хотим, чтобы наша молодежь была достойна таких наших предков, как Имам Бухари и Мирзо Улугбек”, — сказал Мирзиёев.

Также он отметил, что в Самарканде необходимо сформировать аналогичную бухарской модель исламского просвещения. Кроме того, глава республики дал указание усилить работу по ограждению молодежи от чуждых идей, борьбе против невежества путем просвещения с использованием наследия ученых прошлого.
В настоящее время комплекс Имама Бухари обновляют. Мирзиёев осмотрел варианты его отделки.
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