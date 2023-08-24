Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самаркандской области — фото

“Просим Всевышнего Аллаха оберегать мир и спокойствие в нашей стране, ниспослать нам процветание и достаток. Вот, осталось совсем немного до празднования 32-летия нашей Независимости. Мы благодарны за то, что наш народ прошел такой большой путь. И вместе с тем мы поставили перед собой большие планы. Для их достижения нам нужно работать в два раза упорнее, усилить внимание воспитанию молодежи. Результаты будут высокими тогда, когда во всех сферах в приоритете образование и знания. Мы хотим, чтобы наша молодежь была достойна таких наших предков, как Имам Бухари и Мирзо Улугбек”, — сказал Мирзиёев.