https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-vizit-azerbaydjan-itogi-38142121.html

Высший госсовет и новые проекты: итоги визита Мирзиёева в Азербайджан

Высший госсовет и новые проекты: итоги визита Мирзиёева в Азербайджан

В ходе двухдневного визита глава Узбекистана посетил города Баку, Физули и Шуша, провел переговоры на высшем уровне и принял участие в открытии школы имени Мирзо Улугбека.

2023-08-24T10:24+0500

2023-08-24T10:24+0500

2023-08-24T11:20+0500

узбекистан

азербайджан

визит

официальный визит

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Завершился двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.Узбекская делегация посетила города Баку, Физули и Шуша, провела переговоры на высшем уровне и приняла участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули.В столичном аэропорту имени Гейдара Алиева Шавката Мирзиёева с супругой встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.По прибытии в Азербайджан узбекский лидер посетил Аллею Почета и возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, отдав дань уважения его памяти.После чего президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов — мемориальный комплекс, где покоятся национальные герои Азербайджана, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Он возложил цветы на могилы и почтил память патриотов Азербайджана.Торжественная церемония встречи главы Узбекистана прошла в резиденции "Загульба". Здесь Шавката Мирзиёева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств обошли строй почетного караула. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.В ходе переговоров в узком формате президенты обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств, регионов, внешнеполитических и других ведомств, аналитических кругов.Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.Переговоры Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.Обсудили также достигнутые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.Лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.По итогам переговоров президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали более 20 документов, среди которых: Выступая на брифинге для СМИ по итогам переговоров, Шавкат Мирзиёев высоко оценил прошедшие встречи.Как отметил президент, в ходе переговоров уделили особое внимание наращиванию торговли, развитию промышленной кооперации и логистической инфраструктуры. Это в том числе крупные проекты в автомобилестроении, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнике, текстильной промышленности, туризме и многих других отраслях.Договорились две страны и о развитии культурных связей, в том числе о регулярном проведении Дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции и других подобных мероприятий.Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули. Здесь вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он принял участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной при поддержке Узбекистана.Шавкат Мирзиёев также посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева он ознакомился с достопримечательностями города. Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.Состоялось посещение главной площади города. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли. Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.На этом программа мероприятий госвизита Мирзиёева в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.

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