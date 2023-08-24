https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-vizit-azerbaydjan-itogi-38142121.html
Высший госсовет и новые проекты: итоги визита Мирзиёева в Азербайджан
Высший госсовет и новые проекты: итоги визита Мирзиёева в Азербайджан
В ходе двухдневного визита глава Узбекистана посетил города Баку, Физули и Шуша, провел переговоры на высшем уровне и принял участие в открытии школы имени Мирзо Улугбека.
2023-08-24T10:24+0500
2023-08-24T10:24+0500
2023-08-24T11:20+0500
узбекистан
азербайджан
визит
официальный визит
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Завершился двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.Узбекская делегация посетила города Баку, Физули и Шуша, провела переговоры на высшем уровне и приняла участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули.В столичном аэропорту имени Гейдара Алиева Шавката Мирзиёева с супругой встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.По прибытии в Азербайджан узбекский лидер посетил Аллею Почета и возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, отдав дань уважения его памяти.После чего президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов — мемориальный комплекс, где покоятся национальные герои Азербайджана, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Он возложил цветы на могилы и почтил память патриотов Азербайджана.Торжественная церемония встречи главы Узбекистана прошла в резиденции "Загульба". Здесь Шавката Мирзиёева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств обошли строй почетного караула. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.В ходе переговоров в узком формате президенты обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств, регионов, внешнеполитических и других ведомств, аналитических кругов.Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.Переговоры Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.Обсудили также достигнутые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.Лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.По итогам переговоров президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали более 20 документов, среди которых: Выступая на брифинге для СМИ по итогам переговоров, Шавкат Мирзиёев высоко оценил прошедшие встречи.Как отметил президент, в ходе переговоров уделили особое внимание наращиванию торговли, развитию промышленной кооперации и логистической инфраструктуры. Это в том числе крупные проекты в автомобилестроении, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнике, текстильной промышленности, туризме и многих других отраслях.Договорились две страны и о развитии культурных связей, в том числе о регулярном проведении Дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции и других подобных мероприятий.Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули. Здесь вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он принял участие в церемонии открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной при поддержке Узбекистана.Шавкат Мирзиёев также посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева он ознакомился с достопримечательностями города. Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.Состоялось посещение главной площади города. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли. Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.На этом программа мероприятий госвизита Мирзиёева в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.
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узбекистан азербайджан государственный визит президент шавкат мирзиёев ильхам алиев переговоры итоги документы о чем договорились какие документы подписали
узбекистан азербайджан государственный визит президент шавкат мирзиёев ильхам алиев переговоры итоги документы о чем договорились какие документы подписали
Высший госсовет и новые проекты: итоги визита Мирзиёева в Азербайджан
10:24 24.08.2023 (обновлено: 11:20 24.08.2023)
В ходе двухдневного визита глава Узбекистана посетил города Баку, Физули и Шуша, провел переговоры на высшем уровне и принял участие в открытии школы имени Мирзо Улугбека.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Завершился двухдневный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
Узбекская делегация посетила города Баку, Физули и Шуша, провела переговоры на высшем уровне и приняла участие в церемонии
открытия школы № 1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули.
В столичном аэропорту имени Гейдара Алиева Шавката Мирзиёева с супругой встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
По прибытии в Азербайджан узбекский лидер посетил Аллею Почета и возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, отдав дань уважения его памяти.
После чего президент Узбекистана посетил Аллею Шахидов — мемориальный комплекс, где покоятся национальные герои Азербайджана, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Он возложил цветы на могилы и почтил память патриотов Азербайджана.
Торжественная церемония встречи главы Узбекистана прошла в резиденции "Загульба". Здесь Шавката Мирзиёева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств обошли строй почетного караула. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.
В ходе переговоров в узком формате президенты обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств, регионов, внешнеполитических и других ведомств, аналитических кругов.
"Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили перспективы углубления промышленной кооперации в энергетике, машиностроении, металлургии, градостроительстве, сельском хозяйстве, добывающей, текстильной, шелководческой, фармацевтической, электротехнической и других отраслях", — сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.
"С удовлетворением отмечен динамичный рост в торговле и промышленной кооперации. Указано на наличие всех возможностей для доведения товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы путем замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией национальных производителей", — говорится в сообщении.
Обсудили также достигнутые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.
Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
"В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в два раза. Узбекистан намерен и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана. В данном контексте обсуждены меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран", — отмечает пресс-служба.
Лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
По итогам переговоров президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали более 20 документов, среди которых:
Договор о создании Высшего межгосударственного совета;
Протокол о сотрудничестве между Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком АР и Комитетом Узбекистана по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
Протокол о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений;
Протокол о сотрудничестве в сфере культуры;
Соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере;
Меморандум о сотрудничестве между Службой секретаря Совбеза АР и Аппаратом Совбеза при Президенте Узбекистана;
Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан;
Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта;
Дорожная карта по развитию сотрудничества в медиасфере;
Дорожная карта по углублению всестороннего стратегического партнерства.
Выступая на брифинге для СМИ по итогам переговоров, Шавкат Мирзиёев высоко оценил прошедшие встречи.
"Следует отметить, что между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов. Мы подчеркнули актуальность поиска новых возможностей и механизмов эффективного использования большого потенциала в интересах братских народов", — отметил Мирзиёев.
Как отметил президент, в ходе переговоров уделили особое внимание наращиванию торговли, развитию промышленной кооперации и логистической инфраструктуры. Это в том числе крупные проекты в автомобилестроении, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнике, текстильной промышленности, туризме и многих других отраслях.
"В качестве еще одного драйвера торгово-экономического сотрудничества будут максимально задействованы возможности регионов двух стран. Хокимы и главы администраций будут регулярно встречаться на местах для продвижения новых проектов кооперации и гуманитарного обмена", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Договорились две страны и о развитии культурных связей, в том числе о регулярном проведении Дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции и других подобных мероприятий.
Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули. Здесь вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он принял участие в церемонии открытия школы
№ 1 имени Мирзо Улугбека, построенной при поддержке Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев также посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева он ознакомился с достопримечательностями города. Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.
Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.
Состоялось посещение главной площади города. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.
"Шуша — главная жемчужина Карабаха, храм искусства Кавказа и колыбель азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году город Хива и город Шуша стали побратимами", — говорится в сообщении пресс-службы.
Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.
На этом программа мероприятий госвизита Мирзиёева в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.