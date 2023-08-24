https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoyev-otlet-samarkand-24-avgust-2023-38174713.html

Мирзиёев вылетел в Самарканд

Мирзиёев вылетел в Самарканд

Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов в регионе.

2023-08-24T12:05+0500

2023-08-24T12:05+0500

2023-08-24T12:13+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

полет

самарканд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38172619_0:99:1280:820_1920x0_80_0_0_66bb2a386d6ebc2e9c845416365bca87.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента.В Самаркандской области он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев полет самарканд общество