https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoyev-otlet-samarkand-24-avgust-2023-38174713.html
Мирзиёев вылетел в Самарканд
Мирзиёев вылетел в Самарканд
Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов в регионе.
2023-08-24T12:05+0500
2023-08-24T12:05+0500
2023-08-24T12:13+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
полет
самарканд
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38172619_0:99:1280:820_1920x0_80_0_0_66bb2a386d6ebc2e9c845416365bca87.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента.В Самаркандской области он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38172619_185:109:1105:799_1920x0_80_0_0_b6ae333437a34ffb111f2a8ada457e00.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев полет самарканд общество
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев полет самарканд общество
Мирзиёев вылетел в Самарканд
12:05 24.08.2023 (обновлено: 12:13 24.08.2023)
Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов в регионе.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд, сообщает
пресс-служба президента.
В Самаркандской области он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.
Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.