https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoyev-samarkandskaya-oblast-poyezdka-24-avgust-2023-38170018.html

Сегодня Мирзиёев посетит Самаркандскую область

Сегодня Мирзиёев посетит Самаркандскую область

Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов.

2023-08-24T10:16+0500

2023-08-24T10:16+0500

2023-08-24T11:00+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

самаркандская область

визит

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Самаркандскую область, сообщает пресс-служба президента. В ходе поездки он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.

узбекистан

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