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https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoyev-samarkandskaya-oblast-poyezdka-24-avgust-2023-38170018.html
Сегодня Мирзиёев посетит Самаркандскую область
Сегодня Мирзиёев посетит Самаркандскую область
Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов.
2023-08-24T10:16+0500
2023-08-24T11:00+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
самаркандская область
визит
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Самаркандскую область, сообщает пресс-служба президента. В ходе поездки он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.
узбекистан
самаркандская область
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общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев самаркандская область
общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев самаркандская область

Сегодня Мирзиёев посетит Самаркандскую область

10:16 24.08.2023 (обновлено: 11:00 24.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана ознакомится со строительными работами, деятельностью учебных заведений, реализацией ряда проектов.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Самаркандскую область, сообщает пресс-служба президента.
В ходе поездки он ознакомится с новыми строительными объектами, работой образовательных учреждений, проектами в сферах промышленности и услуг.
Также глава республики проведет заседание по вопросам социально-экономического развития региона.
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